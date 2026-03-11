Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

--------

Kyle Teel, Sam Antonacci y Jac Caglianone se conectaron sendos vuelacercas para que Italia edifique una gran ventaja, antes de superar sorpresivamente el martes 8-6 a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Estados Unidos disputó su último duelo de la fase de grupos en el Daikin Park de Houston y necesita ahora que los italianos derroten a México este miércoles por la noche para garantizarse un lugar en los cuartos de final.

Si México vence a Italia, los tres equipos estarán empatados con fojas de 3-1 y los ganadores se determinarán por un criterio de desempate, eliminando al equipo que haya permitido más carreras.

El abridor de Italia, Michael Lorenzen, permitió dos hits a lo largo de cuatro entradas y dos tercios en blanco, para mantener a los estadounidenses fuera de equilibrio.

Pete Crow-Armstrong conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras, y Gunnar Henderson agregó un cuadrangular en solitario por Estados Unidos, pero la reacción se quedó corta cuando Greg Weissert puso a Aaron Judge con un corredor en base para finalizar el juego.

El segundo jonrón de Crow-Armstrong, un batazo al segundo nivel del graderío del jardín derecho, redujo la ventaja a 8-6 con un out en la novena. Bobby Witt Jr. conectó un sencillo y Henderson se puso antes de que Judge fallara, iniciando la celebración italiana.

Estados Unidos estaba abajo 8-1 con dos outs en la séptima entrada cuando Crow-Armstrong conectó un majestuoso jonrón de tres carreras por el jardín derecho.

Kyle Schwarber y Will Smith conectaron sencillos consecutivos con dos outs en la octava entrada antes del sencillo impulsor de Roman Anthony en una línea al jardín izquierdo. Pero Ron Marinaccio retiró al bateador emergente Bryce Harper con un elevado para terminar la entrada.

El jonrón de Teel a los palcos del jardín izquierdo le dio a Italia una ventaja temprana con dos outs en la tercera. McLean luego golpeó a Caglianone antes de que el jonrón de Antonacci al bullpen entre el bosque derecho y el central pusiera la situación 3-0.

El batazo de dos carreras de Caglianone contra Ryan Yarbrough aumentó la ventaja a 5-0 sin outs en la cuarta.

Los italianos agregaron una carrera por un error, otra por un elevado de sacrificio y una tercera por un lanzamiento descontrolado de Brad Keller para aumentar la ventaja a 8-0 en una desprolija sexta entrada de Estados Unidos.

Estados Unidos finalmente se puso en la pizarra con el jonrón de Henderson en la sexta.