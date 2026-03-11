Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Puerto Rico, que viaja este miércoles a la ciudad de Houston para disputar la segunda vuelta del Clásico Mundial de Béisbol, avanzó a los cuartos de final en el segundo puesto luego de que Canadá venciera a Cuba por marcador de 7-2 en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan en el último encuentro del Grupo A.

Aunque el Team Rubio y Canadá concluyeron con el mismo récord de 3-1, los canadienses avanzan en el primer lugar tras derrotar, 3-2, a los boricuas la noche del martes. Es la primera vez que Canadá consigue un boleto a la segunda etapa en las seis ediciones del torneo.

Con foja de 2-2, Cuba, de otro lado, se despidió del certamen mundialista y quedó fuera de los cuartos de final por primera vez en un Clásico.

Puerto Rico espera por el choque entre Italia y México esta noche del miércoles para conocer al rival al que se medirá el viernes en el Daikin Park, hogar de los Astros de Houston. La novena boricua enfrentará al equipo que finalice en la primera posición del Grupo B, que también integra a Estados Unidos.

Canadá, por su parte, verá acción ante el segundo clasificado del Grupo B.

El conjunto canadiense, dirigido en todos sus Clásicos por Ernie Whitt, tomó la delantera del encuentro en la tercera entrada gracias a un elevado de sacrificio de Owen Caissie que llevó al plato a Tyler O’Neill para el 1-0.

Para el quinto capítulo, después de Cuba eliminar a los primeros dos bateadores, Abraham Toro sacudió un cuadrangular de 420 pies para aumentar la ventaja canadiense a 2-0. El relevista Yariel Rodríguez concluyó el episodio con un ponche a Caissie.

Jugadores de Canadá. ( Xavier Araújo )

Cuba descontó y puso el juego 2-1 en la parte baja de la quinta tras a un rodado de Yoelkis Guibert entre primera y segunda que permitió anotar a Yoel Yanqui. Yanqui había llegado a base por boleto y avanzó hasta la antesala tras un error en el tiro del abridor Cal Quantrill, quien intentó sorprenderlo en la inicial.

Canadá volvió a ampliar la ventaja a 3-1 en la sexta entrada con un doble impulsador por el jardín derecho de Bo Naylor. El receptor, de 26 años, remolcó a Matt Davidson, quien se embasó por un error del intermedista cubano, Yiddi Cappe. Davidson avanzó hasta la antesala tras un lanzamiento salvaje de Rodríguez.

Luego, aún sin outs en la entrada, Denzel Clarke se embasó y Naylor avanzó hasta la tercera base por interferencia del receptor cubano Andrys Pérez. El relevista derehco eliminó vía ponche a Edouard Julien para el primer out. Acto seguido, Canadá se despegó 5-1 tras un sencillo de Otto López. El capítulo concluyó con un ponche a Josh Naylor y un elevado de O’Neill.

Los cubanos arrancaron la sexta con un boleto para Roel Santos, doble de Yoán Mancada y una línea por el bosque derecho de Ariel Martínez, que agregó una carrera para el 5-2. En busca de proteger su ventaja, Canadá cambió al relevista Indigo Díaz por el zurdo Adam Macko, quien otorgó una base por bola a Yanqui, primer rival al que se enfrentó. Macko cerró la entrada con un ponche a Cappe.

Canadá sumó su sexta carrera en la octava entrada con un imparable de Josh, que remolcó a López. Agregó la séptima anotación en el noveno episodio.

Quantrill se agenció el triunfo al lanzar cuatro entradas completas sin permitir anotaciones. Toleró dos indiscutibles, regaló un boleto y ponchó a tres. Por su parte, el abridor cubano, Liván Moinelo, sufrió el revés al permitir una carrera y cuatro imparables en 3.2 capitulos. Otorgó tres bases por bolas y abanicó a cuatro.