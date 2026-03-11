Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Houston. La sorprendente derrota de Estados Unidos ante Italia en el Clásico Mundial de Béisbol el martes por la noche significa que los estadounidenses necesitan ayuda para avanzar a los cuartos de final.

La derrota por 8-6 dejó al equipo con un récord de 3-1 al final de su programa de grupos. México e Italia cerrarán el Grupo B el miércoles por la noche, donde una victoria de los italianos dará a Estados Unidos el segundo puesto y una plaza en la siguiente ronda.

Si México gana, los tres equipos pasarán a tener 3-1 y 1-1 entre sí, lo que llevará a un desempate.

El criterio de desempate es el número de carreras permitidas en los partidos entre los equipos empatados.

Así las cosas, debido a que México ha permitido menos carreras que Italia, no hay escenario en el que México pueda ganar el partido del miércoles sin avanzar.

Mientras, el equipo estadounidense avanzaría si Italia concede cinco carreras o más y pierde. Pero Italia avanzaría si pierde, pero concede cuatro carreras o menos.

Aaron Judge, que se ponchó en la novena para poner fin a la noche del martes, está decepcionado de que el equipo no pudo cuidar de negocio contra Italia.

“Es lo más difícil”, dijo. “Siempre te gusta tener el destino en tus manos y nosotros lo teníamos delante e Italia salió a por todas”.

Los italianos batearon tres jonrones en las cuatro primeras entradas para conseguir una ventaja de cinco carreras y se pusieron 8-0 arriba antes de que Estados Unidos lograra abrir el marcador.

Después del partido, el seleccionador de Estados Unidos, Mark DeRosa, respondió a las preguntas sobre si pensaba que su equipo ya se había asegurado un puesto en cuartos de final con la victoria del lunes por la noche sobre México, debido a sus comentarios en una aparición televisiva el martes por la mañana.

En esa entrevista dijo: “Respetamos mucho a Italia, es raro, queremos ganar este partido aunque nuestro billete a cuartos esté sellado, porque México juega contra Italia mañana. Así que, tal y como está el calendario, es un partido importante para nosotros”.

En la sala de entrevistas dijo que se había “expresado mal” en ese segmento y en una entrevista posterior fuera de la sede del club reiteró que no creía que ya hubieran asegurado una plaza.

“Al cien por cien... me expresé mal”, dijo. “En resumidas cuentas”.

Judge dijo que los jugadores no pensaban que ya se habían asegurado un puesto en cuartos de final y que él no sabía nada de la entrevista televisiva de DeRosa.

Judge añadió que el equipo probablemente se reunirá en el hotel para ver el partido del miércoles.

“Ahora está fuera de nuestro control”, dijo. “Sólo necesitamos un poco de suerte y ya veremos qué pasa”.

