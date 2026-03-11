Miami. La FIFA dijo el martes por la noche que anticipa que se permitirá a la selección nacional de Irán venir a Estados Unidos, incluso con la guerra en curso entre los países, y competir en el Mundial que comienza en unos tres meses.

Irán tiene previsto jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio, antes de terminar la fase de grupos contra Egipto en Seattle el 26 de junio. Estados Unidos organiza el torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Funcionarios iraníes han sugerido recientemente que la participación de su país está en entredicho debido a la guerra.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “realmente no me importa” si Irán participa en el torneo de 48 naciones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que se reunió con Trump el martes por la noche “para discutir el estado de los preparativos” para el torneo y recibió garantías de que se permitiría a Irán acudir a Estados Unidos.

“También hablamos de la situación actual en Irán, y del hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dijo Infantino en un post de Instagram. “Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”.

Infantino mantiene una estrecha relación con Trump, a quien concedió el premio inaugural de la paz de la FIFA, un galardón que muchos creen que el organismo rector del fútbol creó pensando en Trump.

Los fanáticos de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera iteración de la prohibición de viajar anunciada por la administración Trump.

“Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, dijo Infantino, quien añadió que agradece a Trump “su apoyo”.

A principios de esta semana, el director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA afirmó que el torneo es “demasiado grande” para aplazarlo debido a la agitación mundial provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Director General, Heimo Schirgi, declaró que la FIFA sigue vigilando de cerca la guerra de Irán.

“Básicamente lo tomamos día a día y en algún momento tendremos una resolución”, dijo Schirgi. “Y el Mundial seguirá adelante, obviamente, ¿no? El Mundial es muy grande y esperamos que puedan participar todos los que se han clasificado.”

Si Estados Unidos se negara a acoger a la selección iraní, la FIFA podría retirarle la organización de la Copa Mundial.

Eso es lo que le ocurrió a Indonesia hace tres años, cuando el país se negó a recibir a Israel para la Copa Mundial Sub-20 masculina ocho meses después de que el equipo israelí se clasificara. La FIFA prescindió de Indonesia apenas unas semanas antes del primer partido programado y trasladó el torneo a Argentina.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.