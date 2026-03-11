El Municipio de San Juan busca abrir más conversaciones con las Grandes Ligas para aumentar la posibilidad de traer nuevamente juegos y eventos de alto nivel a la isla, luego de que el alcalde Miguel A. Romero Lugo recibiera el martes al comisionado de Major League Baseball, Robert D. Manfred Jr., en el Estadio Hiram Bithorn.

Durante la visita, Romero Lugo y Manfred sostuvieron un encuentro y recorrieron la histórica instalación deportiva para discutir oportunidades que permitan atraer más eventos de Grandes Ligas y fortalecer la posición de la capital puertorriqueña como sede de competencias internacionales.

El alcalde presentó al comisionado las mejoras recientes realizadas en el estadio, incluyendo el sellado del techo, renovaciones en las butacas y trabajos en las condiciones del terreno de juego. Según explicó, las intervenciones forman parte de los esfuerzos municipales para garantizar que la facilidad esté preparada para albergar eventos de primer nivel.

“Fue una conversación muy productiva con el comisionado Manfred, donde pudimos compartir de primera mano la capacidad que tiene el estadio Hiram Bithorn para albergar eventos deportivos de primer nivel”, expresó Romero Lugo en declaraciones escritas.

Como parte del recorrido, Manfred y su equipo visitaron áreas operacionales del estadio, incluidos los camerinos y otras zonas internas, mientras el alcalde repasaba las intervenciones realizadas en los últimos años para mejorar la experiencia tanto de atletas como de fanáticos.

El Estadio Hiram Bithorn fue recientemente renovado para albergar el Clásico Mundial de Béisbol. Durante los pasados dos años se hicieron múltiples mejoras, incluyendo un nuevo terreno de juego y nuevas butacas.

Romero Lugo señaló que el estadio “tiene un potencial extraordinario para continuar creciendo como uno de los principales centros de eventos deportivos del Caribe” y destacó que, con las alianzas adecuadas, San Juan puede atraer más juegos, torneos y espectáculos que impulsen la economía local.

Durante el encuentro también se discutieron posibles iniciativas para ampliar la programación del estadio, incluyendo actividades durante la temporada invernal y eventos deportivos o artísticos que puedan celebrarse sin afectar el terreno de juego.

El alcalde adelantó que ambas partes acordaron continuar las conversaciones en una próxima reunión, una vez inicie la temporada de las Grandes Ligas, para explorar oportunidades que permitan traer más eventos al Estadio Hiram Bithorn, incluyendo la posibilidad de celebrar juegos de temporada regular de Major League Baseball en Puerto Rico.

Manfred Jr., por su parte, no estuvo disponible para entrevistas con la prensa.