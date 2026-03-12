Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Italia continuó este miércoles con su paso perfecto en el Clásico Mundial de Béisbol al derrotar, 9-1, a México para asegurar el liderato del Grupo B y un choque con Puerto Rico este sábado en los cuartos de final en el Daikin Park de Houston, Texas.

El juego está programado para llevarse a cabo a las 3:00 p.m. Esta será la tercera vez en la historia del torneo que ambos países se ven las caras. La primera ocasión que se enfrentaron fue en la segunda ronda en 2023 y la otra fue en la primera ronda en 2017.

Los boricuas ganaron los dos encuentros, 4-3 y 9-3. Sin embargo, los italianos están calientes y vienen de finalizar la fase de grupos con marca de 4-0 con victorias sobre México, Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil.

THE WBC BRACKET IS SET! 🙌



Which Quarterfinal matchup are you most excited to watch? pic.twitter.com/JHRm1YY5Cg — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 12, 2026

De hecho, su triunfo ante los mexicanos (2-2) permitió que los estadounidenses (3-1) avanzaran a la siguiente etapa del torneo. El Team Rubio, en cambio, clasificó a los cuartos de final tras terminar la primera fase del certamen con récord de 3-1. Los puertorriqueños vencieron en el Estadio Hiram Bithorn a Colombia, Panamá y Cuba, pero perdieron su invicto el lunes frente a Canadá.

Italia tiene al boricua Jorge Posada en su cuerpo de instructures como coach de bateo y al jardinero de raíces puertorriqueñas Jac Caglianone en su alineación. Por Puerto Rico, el abridor será Seth Lugo.

En el otro cruce, Estados Unidos chocará con los canadienses, que marchan invictos al igual que los italianos.

Los cuartos de final se jugarán bajo formato de eliminación sencilla, al igual que la semifinal. Los dos equipos que ganen en Houston avanzarán a la semifinal, que se celebrará entre el 15 y 16 de marzo en el loanDepot Park de Miami, Florida. La final será al día siguiente en el mismo parque.

De adelantar a la semifinal, Puerto Rico se mediría al ganador del choque entre Venezuela y Japón.