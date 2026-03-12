Caitlin Clark salió el miércoles del banco y registró un doble-doble de 17 puntos y 12 asistencias en su debut con la selección adulta de Estados Unidos en el inicio del clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIBA 2026.

Unos 19 minutos fueron suficientes para que Clark estableciera su ritmo de juego y ayudara a las estadounidenses a conseguir una amplia victoria por 110-46 sobre Senegal en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Este juego me enseñó mucho sobre mí misma. No hay nada como esto. Solo necesitas correr y divertirte, especialmente con un grupo de jugadoras tan talentosas y tan geniales como estas. Con esto quiero decir que creo que me acostumbraré bastante rápido”, expresó Clark en un aparte con la prensa después del juego.

La armadora, de 24 años, se ha consolidado con el Fever de Indiana en las últimas dos temporadas de la WNBA como una de las mejores canasteras del mundo. A su edad, su proyección parece no tener límites, pero nunca había estado rodeada de un grupo tan talentoso como el que trajo Estados Unidos a Puerto Rico para este torneo.

Con múltiples opciones en el lado ofensivo, brilló como de costumbre y consiguió sus primeros puntos en ocho meses en los minutos finales del primer parcial con un tiro detrás del arco. Este fue uno de los cuatro disparos a larga distancia que anotó en cinco intentos.

“Es diferente a un partido de la WNBA, pero para mí, es una buena forma de volver poco a poco, y sentí que fui efectiva mientras estuve en la cancha. Pero más que nada, me hace feliz estar súper sudada en este momento y haber podido jugar”, comentó Clark.

“Creo que cuando metí ese primer triple, todo empezó a caer en su lugar, Kara me dio un buen ánimo, y me sentí bastante cómoda… Simplemente estuve tratando de involucrar a todas las demás. Sé que eso es lo que puedo aportar a este juego: generar tiros fáciles para el resto. Eso es algo de lo que me siento muy orgullosa. Quiero hacerlo fácil para los demás, y sé que eso también es lo que quiere la dirigente”, continuó.

Caitlin Clark durante el primer juego de Estados Unidos en el clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIBA 2026 en el Coliseo de Puerto Rico. ( FIBA )

El arrollador triunfo sobre Senegal marcó el inicio de la era de Kara Lawson al mando del seleccionado estadounidense. Clark, que repartió la segunda mayor cantidad de asistencias en la historia del torneo, no fue la única que se estrenó el miércoles con Estados Unidos.

También hicieron su debut Monique Billings, Paige Bueckers, Angel Reese, Kiki Iriafen, Rae Burrell. Billings aportó 10 unidades, mientras que Bueckers añadió nueve; Reese y Iriafen, seis; y Burrell, cinco. Sin embargo, la líder ofensiva fue Rhyne Howard con 21 tantos.

Más temprano, España aplastó, 99-50, a Nueva Zelanda. La mejor del conjunto español fue Megan Gustafson con 20 puntos y seis rebotes.