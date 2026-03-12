La Selección Nacional de baloncesto femenino abrió este miércoles el clasificatorio a la Copa del Mundo de la FIBA 2026 con una amplia derrota ante Italia por 78-41 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Puerto Rico, clasificado número 13 en el ranking mundial de FIBA, fue el equipo que menos puntos anotó en la primera jornada del torneo, en el que también participan Estados Unidos, España, Nueva Zelanda y Senegal. Más temprano, las estadounidenses derrotaron 110-46 a senegalesas y españolas vencieron 99-50 a las neozelandesas.

Este certamen, que se llevará a cabo hasta el 17 de marzo en el “Choliseo”, ofrece tres espacios para el Mundial 2026. Las puertorriqueñas necesitan al menos dos victorias para ponchar uno de esos tres boletos. El próximo partido de las “12 Guerreras” será mañana, jueves, frente a Estados Unidos.

“Fue un juego difícil, obviamente. Sabíamos que íbamos a enfrentar a uno de los mejores equipos en el torneo. Ellas jugaron muy bien y nosotros estábamos perdidos en el inicio del partido. Eso fue todo... no sé qué más decir”, dijo el dirigente del Equipo Nacional, Gerardo “Jerry” Batista, en una conferencia luego del encuentro.

“Este es nuestro primer juego juntos y estábamos enfrentando a un gran equipo. Por lo general jugamos mejor después de pasar más tiempo juntos y disputar varios fogueos. Para jugar bien contra un equipo como Italia, hay que tener una preparación extensa y nosotros no la tuvimos”, abundó.

La ofensiva de Italia fue liderada por Costanza Verona, quien terminó con 16 puntos. Le siguieron Sara Madera con 13 unidades, Laura Spreafico con 11 y Cecilia Zandalasini con 10. Puerto Rico, en cambio, no tuvo figuras en doble dígito. Sus mejores anotadoras fueron la debutante Zaida González y Jacqueline Benítez con ocho tantos cada una.

Arella Guirantes vio solo siete minutos en cancha por molestias y aportó dos puntos. Guirantes salió la semana pasada de Israel, donde jugaba con el club Elizur Ramla, luego de permanecer varios días atrapada en el país debido al cierre del espacio aéreo provocado por la reciente escalada militar en Medio Oriente. La escolta, de 28 años, llegó el pasado domingo a Puerto Rico y ha estado limitada por molestias, aunque no está lesionada, según Batista.

“Ella (Arella Guirantes) no está lista todavía. No está lesionada. Está un poco adolorida. No vamos a tratar de presionarla hasta que esté lista para jugar. Todavía no está lista, así que esos son los minutos que jugará”, compartió el técnico puertorriqueño.

Arella Guirantes trata de lanzar el balón al canasto frente a la defensa de Italia. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

No obstante, Batista indicó que Guirantes tratará de estar disponible cuando Puerto Rico salga al tabloncillo para enfrentar a Estados Unidos, liderado por Caitlin Clark.

“Ella está adolorida. Eso es todo. No está lesionada. Si todo el mundo supiera la historia de cómo pudo salir (de Israel), a lo mejor entenderían. No lo vamos a decir, porque eso es algo privado de ella, pero ella en este momento está un poquito adolorida y estamos trabajando con eso desde que llego”, explicó el entrenador.

Las italianas abrieron el marcador con un disparo de Lorela Cubaj debajo del canasto y se aferraron a la ventaja por el resto del partido. En un abrir y cerrar de ojos, las dirigidas por Andrea Capobianco estaban arriba por doble dígito, 17-6, tras una bandeja de Olbis Andre con 4:35 por jugar en el primer periodo.

Las boricuas cortaron la delantera a siete puntos con dos canastos consecutivos de Zaida González. A pesar de que no logró empatar el juego, las “12 Guerreras” se mantuvieron en la pelea y llegaron a acercarse hasta por siete unidades cuando quedaban 1:38 del primer tiempo. Sin embargo, Italia realizó una corrida de siete tantos en los minutos finales para dirigirse al segundo parcial con una ventaja de 28-14.

En el segundo periodo, las puertorriqueñas intentaron reducir el margen, pero un avance de nueve puntos aumentó el dominio de las italianas a 45-22 con 1:47 por jugar en la primera mitad. Antes de concluir el segundo periodo, Imani McGee-Stafford encestó una güira y las boricuas se fueron al descanso con una desventaja de 45-24.

Italia, en cambio, no sacó su pie del acelerador al arrancar el tercer parcial con un rally de 10 puntos en menos de tres minutos. Esto le dio a las italianas una cómoda delantera de 55-24 de la que las puertorriqueñas nunca se pudieron recuperar. Puerto Rico solo pudo disminuir la brecha a 27 puntos, luego de un triple de Brianna Jones cuando restaban 3:55 del tiempo reglamentario.