El opuesto boricua Maurice Torres ganó el título de anotaciones en la liga de Turquía y le dio el crédito por el logró a sus compañeros de equipo en el club Galatasaray.

Torres ganó el título con 607 puntos, productos de 515 ataques positivos, 50 bloqueos y 42 servicios directos. También ganó la estadística de aprovechamiento entre los jugadores de su posición con un índice de .56896.

Aventajó en el título de anotaciones al opuesto holandés, Wouter Ter Maat, quien se quedó a 13 puntos de Torres.

El boricua aceptó el título con humildad y dijo que se lo debe a sus compañeros de equipo.

“El título demuestra los compañeros de equipo que tengo. No lo hubiese logrado sin ellos. Ellos provocan las mejores situaciones de juego para mí. Sería imposible esas situaciones favorables sin ellos”, dijo señalando a las situaciones en uno contra uno frente al bloqueo.

Galatasaray finalizó en la cuarta posición en la temporada regular y pasó a la primera etapa de la postemporada, en la que juegan los primeros cuatro equipos en el standing.

Además que atacó positivo en 54 por ciento de los balones, Torres también se ayudó con contribuciones desde la línea del saque y en la defensa de la red. Torres fue el séptimo mejor en aces y el decimoquinto en bloqueos.

Igualmente, el boricua le dio el crédito a sus compañeros de equipo, sobre todo en el bloqueo.

“Fue un esfuerzo en equipo. Siempre tuve luz verde para tirarle a la bola en el servicio. Y los bloqueadores centrales hicieron un gran trabajo forzando a los rematadores a atacar por donde yo marco”, dijo.

Torres tuvo un desempeño sólido en las funciones de un opuesto, que debe aportar en otras áreas del juego porque es un atacante que no recibe servicios. Ese desempeño le mereció el primer lugar entre opuestos en la estadística de aprovechamiento, que suma las estadísticas de ataques, saques y bloqueos.

Al menos, el jugador de 29 años con participaciones en cinco ligas internacionales, reconoce que su juego ha madurado con el tiempo.

“Diría que aún estoy aprendiendo, aún tengo que ajustarme a distintos tipos de juegos. Cada liga tiene sus propios estilos de juego, sus trucos y me tomó un tiempo aprender esas cosas. Ahora las puedo aplicar a mi juego”, dijo.

“Definitivamente he aprendido mucho y aprenderé más en la medida en que siga jugando”, agregó.

Torres, quien se destacó en el voleibol NCAA con la Universidad de Pepperdine, ha visto acción en las ligas de Italia, Francia, Polonia y Japón. Italia es donde más temporadas ha jugado.

El jugador está en su primera temporada en Turquía y dijo que, aunque no lo ha decidido aún, le gustaría permanecer jugando en Turquía.

“Nada está decidido, pero me he disfrutado la temporada y mi vida en Turquía. Sería tremendo vivir una temporada aquí con fanáticos una vez el COVID esté más controlado porque hemos estado jugando en canchas vacías. He escuchado que la fanaticada de aquí es tremenda. Veremos a ver qué sucede el año que viene”, dijo.