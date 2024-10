En un amplio resultado en la votación por los Valores del Año 2024 de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM), el técnico de los Plataneros de Corozal, Ramón “Monchito” Hernández Cruz, ha ganado el premio al Dirigente del Año.

El dirigente natural de la ciudad de Bayamón, obtuvo 70 votos para quedarse con el galardón.

El segundo lugar fue para Marcos Liendo Sivira, dirigente de los campeones defensores, Caribes de San Sebastián, con 45 votos.

En tercer lugar, arribó Gerardo “Gerry” De Jesús de los Mets de Guaynabo sumando un total de 36 votos.

“Gracias a la Federación, pero este año ha sido un esfuerzo colectivo de la gerencia, cuerpo técnico y, sobre todo, de los jugadores; eso es lo primero”, indicó Hernández Cruz en declaraciones provistas por LVSM.

Hernández también agradeció al equipo de Corozal.

“Agradecido a la gerencia por permitirme regresar. Jugué 10 años en Corozal y estar representando esta franquicia es algo especial y se lo he dejado saber a los jugadores. Esto no es de Ramón, sino de un esfuerzo de muchas personas. Tengo un excelente cuerpo técnico y me atrevo a decir que es uno de los mejores.”

Asimismo, Monchito dijo sentirse sumamente agradecido con sus jugadores por haber confiado en la filosofía del cuerpo técnico y la gerencia.

Esta es la cuarta vez que Hernández recibe el premio como dirigente del año, por lo menos recuerda haberlo recibido una vez con los Plataneros hace unos 10 años.