Hace 20 años, cuando los dúos en el reguetón estaban en pleno apogeo, el voleibol tenía también su dupla, la de Moncho y Raúl, la que también estaba en boga.

Veinte años después, Moncho y Raúl están de regreso juntos en el voleibol, ésta vez como dirigente y asistente de los Plataneros de Corozal en el Voleibol Superior.

Por sus nombres de pila Ramón ‘Monchito’ Hernandez y Raúl Papaleo, Moncho y Raúl fueron hacen 20 años el primer y todavía el único dúo boricua del voleibol playero en participar en unas Olimpiadas, siendo esas en las de Atenas 2004.

Ahora, en el torneo del Voleibol Superior del 2024, Hernández es dirigente de los Plataneros y Papaleo su asistente. Y el junte es bendecido.

“Le he dado pensamiento a eso. Tener la oportunidad de trabajar con Raúl nuevamente, de poder reencontrarnos, de hacer lo que nos gusta, aunque sea en otra faseta totalmente a la que hacíamos hace 20 años, es una bendición”, dijo Hernández.

El dúo imparte instrucciones a los Plataneros en un juego de la pasada semana del Voleibol Superior. ( Cortesía/Heriberto Rosario )

Hernández, de Bayamón y Papaleo, de Caguas, crecieron en el voleibol de cancha y se destacaron en las categorías menores, en el nivel universitario en la NCAA, en el voleibol Superior y en la Selección. Y en el ciclo olímpico del 2001-2004 hicieron una transición completa a la arena con un equipo de apoyo que incluía a la Federación Puertorriqueña de Voleibol que presidía Carlos Beltrán, al cuerpo técnico que dirigía Ángel ‘Cholo’ Peña y auspiciadores privados y públicos como el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Hicieron la gira mundial de voleibol playero, produjeron la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2002, agarraron bronce en los Juegos Panamericanos Winnipeg 2003 y clasificaron a los Juegos Atenas 2004. Hicieron historia.

El dúo también siguió activo durante el ciclo olímpico 2005-08, aunque no llegó a clasificarse a los Juegos Olímpicos Pekín 2008.

Hoy día, están de regreso, a la menor provocación, y acomodado por el regreso de Papaleo a Puerto Rico luego de años en el voleibol de playa en Estados Unidos, en donde trabajó a nivel de clubes y universitario.

“Habíamos hablado de varias cosas (proyectos). Le había dado una llamada a Moncho porque ya llevaba un año de regreso en Puerto Rico. Dije que si iba a trabajar Superior, tenía que ser con alguien que conociera. Y le pregunté que si iba a coachear y que, si era así, que me considerara para ser asistente o que me hiciera contacto con otro equipo. Moncho me habló del proyecto que tienen en Corozal y aquí estamos”, detalló Papaleo.

Papaleo dijo que estuvo entre California y Florida durante la pasada y la actual década, trabajando con el voleibol playero de clubes en California, así como un periodo de dos años para el equipo de la Universidad del Estado de Florida, los Seminoles.

También dijo que era tiempo de regresar a Puerto Rico para estar con la familia, ayudar a su excompañero de equipo que le debe mucho a los Plataneros y al voleibol que lo desarrolló para convertirse en lo que es hoy.

“Cuando Moncho me da la oportunidad, le dije: ‘Vamos a hacero’”, dijo el miembro del Salón de la Fama de la Universidad de Purdue.

Hernández también dijo que está agradecido de Corozal y los Plataneros, que fue su franquicia de base, a la que llegó de 17 años, con la que fue a cinco finales del Voleibol Superior y con la que sostuvo premios individuales como el de Novato del Año y Jugador Más Valioso.

“Estoy de regreso a Corozal con un equipo joven, para devolver a lo que Corozal hizo por mí hace 35 años. Llegó aquí a los 17 años y mi primer dirigente fue Robert Rivera, quien me dio la oportunidad, que gracias a esa pude lograr muchas de las cosas que he hecho hasta hoy”, dijo el actual director atlético de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Raúl Papaleo, pasando, y Ramón 'Monchito' Hernández asumiendo posición de acomodador, fueron dúo olímpico en Atenas 2004 e hicieron también el ciclo del 2005-08. ( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

Los Plataneros del 2024 son un equipo en ascenso. Marchan en el tercer lugar en la competida Sección Metro. Tienen victorias en cinco sets sobre los dos equipos que le superan en la Sección, los Mets de Guaynabo y los Changos de Naranjito.

Veinte años luego, Hernández y Papaleo tienen 30 años de voleibol en sus costillas y todo ese conocimiento se lo transfieren a los Plataneros para mantener el ascenso del equipo en vías a la postemporada. Muchos de sus jugadores en los Plataneros no tenían edad en el 2004 para recordar la gesta de Moncho y Raúl.

“El que podamos estar en este nuevo proyecto transmitiendo todo el conocimiento, las experiencias, lo logrado, a este grupo de jóvenes ha sido excepcional”, dijo Hernández, quien también fue asistente en la dirección nacional para el argentino Carlos Cardona.

“Aprendí mucho de Moncho, de su estructura, de su disciplina”, agregó Papaleo, por su parte. “Es un tipo de línea. Si iba a ser entrenador, tenía que ser con alguien de confianza. Y aquí estamos transmitiéndo a los muchachos la parte técnica, la parte mental. Ellos lo han tomado a bien. Son jóvenes y se preguntan ¿Cómo estos tipos lograron eso? ¿Y cómo nosotros lo podemos hacer? Nosotros le damos la confianza para que lo puedan hacer”.

Veinte años luego también se reafirman en que la estructura alrededor de ellos fue lo que les llevó hasta Atenas 2004.

“No fue solamente por nuestras talentos como jugadores y capacidad como equipo. Luego de San Salvador 2002 se nos abrió la puerta para ser atletas a tiempo completo y tuvimos una estructura sólida y un importante apoyo económico que nos catapultó. Siempre se lo agradezco a la Federación, al Copur, al DRD, al equipo de trabajo de ‘Cholo’ Peña, Carlos Marichal, Manolo Ríos. Esa estructura fue la que nos llevó al máximo nivel”, dijo.