La acomodadora de la Selección Nacional de Voleibol, Natalia Valentín, dijo ayer que ha alcanzado su sueño como jugadora profesional a nivel de clubes al firmar un contrato para jugar en la Serie A1 de Italia en la temporada del 2020-21.

La firma de Valentín es con el equipo Bergamo, que es uno de los equipos que en el pasado ha sido campeón de Italia y de Europa y que, en la pasada temporada, ocupó el octavo lugar entre 14 equipos de la Serie A1.

Fue el sueño mío desde que empecé a jugar -Natalia Valentín, acomodadora

Valentín, quien se desarrolló en el club Criollitas de Caguas, dijo que jugar en Italia ha sido su sueño desde niña y que lograrlo ahora, en tiempo de coronavirus, es una bendición.

PUBLICIDAD

“Fue el sueño mío desde que empecé a jugar”, dijo la atleta de 30 años y quien jugó voleibol escolar en Adianez y universitario en Florida International University.

“Se me da mi sueño en un momento de tanta incertidumbre”, agregó la jugadora que no pudo concluir su temporada 2019-20 en Polonia por causa de la pandemia.

Valentín es parte de un puñado de jugadoras boricuas que han visto acción en la Serie A1 de Italia. En ese grupo le preceden Karina Ocasio, Aury Cruz, Vilmarie Mojica, Stephanie Enright y Daly Santana. Cruz ha jugado ocho temporadas ahí y fue seleccionada una vez Jugadora Más Valiosa por el diario La Gazzetta dello Sport.

La Serie A es una de las principales ligas de Europa y del mundo. Las principales jugadoras refuerzos del mundo firman para participar en esa liga.

La llegada de Valentín a Italia ocurre en la quinta temporada en Europa para la jugadora natural de Caguas. La Serie A1

será la cuarta liga en que ve acción, luego de las ligas de Francia, Azerbaiyán y Polonia.

En la pasada temporada jugó para el Resovia, de la también reconocida Liga de Polonia, y se expuso al voleibol de Italia gracias a la participación del Resovia en la copa CEV de Europa.

Valentín cree que su trayectoria por Europa, desde Francia a Azerbaiyán, a su participación con Resovia la llevó a llamar la atención en Italia.

“Ambas cosas van de la mano. Polonia es prestigiosa y mi equipo tuvo un gran año; me dio exposición a la liga de Italia seguramente”, dijo.

PUBLICIDAD

La Serie A1 2020-21 no ha informado cuando comenzará su temporada, aunque los equipos han estado firmando jugadoras. La temporada 2019-20 de Italia también fue cancelada por la pandemia.

Valentín pertenece en Puerto Rico a las Llaneras de Toa Baja, que para esta temporada contaban con Valentín para dar el salto a la serie final.

El Voleibol Superior está en receso desde marzo y busca maneras de cómo reanudar el torneo antes de que se le haga tarde.

Valentín, quien ha sido dos veces finalista en el Voleibol Superior con las desaparecidas Leonas de Ponce, dijo que jugará con las Llaneras si la temporada Superior reanuda y si no le conflige con su calendario en Italia.

“Si no conflige no veo otra razón por la que no deba jugar”.

Valentín es la segunda boricua que oficializa su participación en la temporada 2020-21 en Europa. Antes de ella firmó Daly Santana en Turquía.