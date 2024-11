La Escuela Especializada en Artes y Deportes, la Ernestina Méndez, es orgullo de San Sebastián, como también es orgullo de allá quien dirige el programa de voleibol de la escuela, el pepiniano y finalista del Voleibol Superior con los Caribes de San Sebastián, Jackson Rivera.

Llamada por sus siglas Escaed, la escuela tuvo una participación “notable” en el recién concluido tonreo nacional de escuela Buzzer Beater, según lo describió el presidente de Buzzer Beater, Bryan Eloy García, y el programa que corre Rivera “se están dejando sentir alrededor de la isla”, según el testimonio del propio García.

En su quinto año desde el cambio a escuela pública especializada, Escaed llegó a las semifinales de la categoría Escuelas Públicas en la rama femenina con su equipo Junior. Los varones Senior dieron un palo en la primera ronda del torneo nacional al vencer al clasificado Colegio San Jorge de Santurce.

Sus jugadoras Marangeliz Rivera, de San Sebastián, y Daineylys Figueroa, de Moca, estuvieron entre las líderes anotadoras del Buzzer Beater, mientras que la colocadora Gianna Muñiz, de Moca, finalizó tercera en asistencias, según Rivera.

Su director Rivera es criado en el residencial Andrés Méndez Liciaga del pueblo y es producto de la misma intermedia de Escaed, en donde dio sus primeros pasos con el ahora árbitro internacional, el pepiniano Juan ‘El Colora’o’ Rivera, quien, de hecho, fue árbitro auxiliar en el segundo juego de la serie final del Voleibol Superior en que Rivera estabilizó el juego de los Caribes para llegar al menos a un quinto set de la eventual victoria 3-2 de los Mets de Guaynabo.

Rivera ha sido por 22 temporadas uno de los pasadores más finos del Voleibol Superior y uno de los atacantes de más salto. Fue jugador nacional, además de campeón nacional en el Voleibol Superior.

Y siente un gran orgullo con devolverle a la Ernestina Méndez y al voleibol de San Sebastián lo que hicieron por él.

“Personalmente es un orgullo y una satisfacción poder aportar a los jóvenes lo mucho que me ha dado el deporte. En la Ernestina fueron mis comienzos en el voleibol, de la mano de Juan Rivera. La escuela es una base, un motor de confianza, de crecimiento, no solamente la escuela, sino el sistema público porque también me gradué de la UPR Arecibo. Mi diversión era representar el sistema público de ‘tú a tu’ con las escuelas privadas”, dijo.

Rivera tiene 50 niñas en el programa femenino que cubre el nivel intermedio y superior. En varones, que son dirigidos por Alberto Morales, tiene 30 jugadores entre ambos niveles.

Marangeliz Rivera, de Escaed, fue de las mejores anotadoras del torneo de Escuelas Públicas de Buzzer Beater. ( Cortesía/Buzzer Beater )

La procedencia de los estudiantes-atletas viene de pueblos cercanos como Lares, Utuado, Moca, además de San Sebastián, y le llegan también voleibolistas de Aguada, Isabela, Aguadilla, Las Marías, agregó Rivera.

Escaed también tiene programas de béisbol, baloncesto, tenis de campo y atletismo, además de uno de bellas artes, abundó Rivera.

Su éxito, según lo describe Rivera, es el seguimiento. Detalló que el equipo junior semifinalista en el Buzzer Beater ha estado junto desde sexto grado y comenzó a ver los resultados en ese evento nacional.

Y su expectativa es que Escaed llegue más profundo cada vez en los eventos nacionales.

“La clave es que hemos tenido la continuidad. Hemos apostado a desarrollar estas jugadoras desde sexto grado, sin becas, con padres que aceptan el programa, con miras a que en el nivel superior estén jugando el mejor nivel posible. Nos ha dado resultados. A ese equipo junior que estuvo entre los mejores cuatro entre las escuelas públicas le quedan dos años. Se supone -porque uno nunca sabe- que cada año el resultado mejore”, dijo.