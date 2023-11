En una temporada que está siendo dedicada a su padre, pareciera poético el torneo que Pelegrín Vargas hijo está a punto de completar en la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Vargas hijo ya se convirtió en el primer jugador, desde 1975, que gana el premio Jugador Más Valioso y Novato del Año en la misma campaña, según el historiador Iván Jiménez. Pero el estelar atacante tiene en sus manos la oportunidad de agregarle otra gesta a su primera e histórica temporada con la clasificación de los Caribes de San Sebastián a la serie final.

Vargas hijo está a cuatro victorias de ser el primer voleibolista que gana el ‘MVP’, Novato del Año y el campeonato de la LVSM en la misma campaña. Una hazaña que emularía a la pasada temporada de la atacante Paola Santiago con las Pinkin de Corozal en el Voleibol Superior Femenino.

Al ser abordado sobre la oportunidad de ganar el título del torneo que su papá también dominó, Vargas hijo confesó que capturar el cetro sería un sueño que tiene desde que comenzó a practicar el deporte de la malla alta.

“Es un sueño. Todos los días que me acuesto pienso en eso. Las mañanas que me levanto, las prácticas y en los juegos (lo sueño). Cada vez que veo que hay 500 fanáticos de San Sebastián en Guaynabo me llena de ilusión, ganas y fuerza y me ilusiona mucho”, contó Vargas hijo a Primera Hora.

El éxito del atacante, de 25 años, no es mera casualidad. Vargas hijo cuenta con experiencia en ligas extranjeras en Grecia y España, en donde compitió por una temporada en cada una antes de arribar a la LVSM. Pero, una vez se incorporó a las filas del sexteto dirigido por Javier Gaspar, demostró por qué es un jugador de su calibre a pesar de su joven edad.

“(Vargas hijo) es el jugador que más fuerte trabaja en los entrenamientos. Es este tipo de atleta que es el primero en llegar y el último en irse. Lo que él les exige a sus compañeros es lo que él se exige a él mismo, y tiene el respeto de todo el mundo en la franquicia. Los resultados que él ha tenido a nivel individual y colectivo son el resultado de ese compromiso y profesionalismo que tiene”, explicó el dirigente Javier Gaspar a este diario.

En su primera temporada en la LVSM, Vargas hijo finalizó como el líder de anotaciones, ataques y servicios directos. El esquina concluyó la fase regular con 296 unidades, 237 en ataques, 18 en bloqueos y 41 en servicios directos.

Pero más allá de las estadísticas, Vargas hijo es el típico jugador con el que su dirigente puede contar cuando más los minutos cuentan, según Gaspar.

“La temporada que ha tenido Pelegrín ha sido de ensueño. Ha sido el mejor jugador en la liga, por lo menos de los nativos. En momentos importantes se ha echado este equipo a los hombros, y yo creo que una cualidad que tú no ves en las estadísticas es que hace a sus compañeros mejores jugadores de voleibol”, aseguró el técnico de los Caribes.

Precisamente, en el cuarto juego de la semifinal contra los vigentes campeones Mets de Guaynabo, Vargas hijo terminó con 18 puntos, 15 en ataques, uno en bloqueo y dos en servicios directos.

Ahora, San Sebastián espera al ganador de la serie entre los Changos Naranjito y Cafeteros de Yauco, que se reanudará este sábado en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, de Guaynabo. De salir airosos, Naranjito poncharía su boleto a la serie final, ya que domina la serie con una ventaja de 3-1.