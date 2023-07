San Salvador. El esquina Pelegrín Vargas, hijo, ganó el premio Mejor Atacante de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y envió un mensaje.

También, el líbero Dennis del Valle fue escogido Mejor Pasador del torneo.

La Selección Nacional logró una medalla de bronce el domingo y aumentó a seis las ediciones consecutivas en que sobre al podio. Cuba gano el oro y Dominicana la plata.

Vargas cargó con el premio por haber tenido el mejor por ciento de efectividad en ataques con 49.44 en 89 intentos. De hecho, de los mejores cuatro atacantes en esa estadísticas también estuvieron el opuesto y segundo lugar Klistan Thopmson (49.43) y el esquina y cuarto lugar Pedro Molina (45.57).

PUBLICIDAD

Vargas tuvo un mensaje crítico para el voleibol boricua luego de lograr el bronce, que se quedó corto de las metas doradas o finalistas.

“Necesitamos preparación. No es una preparación por inexperiencia ni porque no tenemos ganas de hacer, sino porque necesitamos tiempo. Muchas veces, por las ligas (Superiores) no tenemos tiempo. Necesitamos recursos para sustentar nuestras vidas. Es la historia de siempre. Venimos aquí, perdemos dinero y jugamos por orgullo. Y es doloroso que lo hagamos de esta manera”, dijo.

La Selección tiene como próxima meta clasificar a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 por una Copa Panamericana que se celebrará en agosto.

Por su parte, Del Valle se llevó el premio de Mejor Pasador con un por ciento de efectividad de 76.47 en 102 intentos.