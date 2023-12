Arecibo. Los Caribes de San Sebastián celebraron este domingo no muy lejos de su casa algo que pareció distante luego del quinto juego de la serie final ante los Changos de Naranjito.

San Sebastián quedó campeón este domingo del Voleibol Superior al ganar una final de la que estuvieron abajo 3-2 yendo al sexto juego y perdiendo 13-11 el quinto set decisivo, es decir a dos puntos de perder el campeonato hace dos días en su propia cancha de San Sebastián.

“Nos mantuvimos unidos y ganamos”, dijo el estrella de los Caribes, Pelegrín Vargas, hijo. “Nos dolió el quinto juego, prevalecimos y ganamos”.

PUBLICIDAD

Vargas fue escogido el Jugador Más Valioso de la serie final, un galardón que una al trofeo colectivo y a los premios individuales de Novato del Año y Jugador Más Valioso del torneo regular.

Los Caribes ganaron 3-1 el séptimo y decisivo juego este domingo en el Coliseo Manuel ‘Petaca’ Iguina. Fue el primer campeonato de los Caribes desde el 1999, cuando, de hecho, vencieron a los Changos en un partido decisivo en la Cancha Pepín Cestero de Bayamón.

La victoria de este domingo no pareció estar en dudas luego de que los Caribes dominaron el primer y tercer set y de jugar parejo con los Changos en el cuarto parcial, que fue un set que San Sebastián no supo cerrar contra los Changos en toda la temporada. De las seis veces que los Caribes y los Changos jugaron a cinco sets este año, San Sebastián estuvo al frente 2-1 en todos los partidos.

“Estaba convencido de hoy era la victoria. Los muchachos interpretaron muy bien el plan de juego y lo hicieron con muchas ganas de ganar. Su disciplina táctica fue increíble. Todo el tiempo insistieron en seguir el plan, y el plan nos dio resultados”, dijo el dirigente de los Caribes, Juan Francisco León.

Yair Santiago lideró a los Caribes con 19 puntos. ( Suministrada )

Un momento clave en el partido del domingo fue el tercer set, en el que los Caribes montaron un rally de 10-0 con el central Anthony Negrón en el servicio. Negrón sirvió en flotadora corto a tres, en donde los centrales de los Changos tuvieron problemas controlando el balón. Además, Negrón defendió en el rally la posición cinco y le dio a los Caribes oportunidades de contraatacar.

PUBLICIDAD

“Llevábamos días prácticando eso, desde Javier Gaspar, direcciones técnicas con el servicio corto para sacarlos de recepción. Logramos el objetivo”, dijo Negrón. “Se siente super brutal para mí. A mi primo lo acaban de enterrar ayer y llevo 15 años jugando y nunca había ganado. Estuve viajando tres años a San Sebastián y estuve durmiendo tres y cuatro horas porque soy vendedor de Frito-Lays y tengo que atender a mis clientes. La felicidad no tiene palabras. Lo que puedo decir es que el ganar nos me va a ser grande. Lo que hace grande es no rendirse”.

El partido tuvo héroes, como Negrón, como Vargas y el opuesto Yair Santiago, quien lideró con 19 puntos. El central Pedro Nieves también tuvo un buen partido en el momento de la verdad.

El esquina Pablo Guzmán tuvo su momento de brillar por primera vez en la serie. inició este domingo en el cuadro y finalizó con 14 puntos, incluyendo el 25 del campeonato y lo celebró.

“Tenía esa espinita desde el 2021″, dijo Guzman sobre el torneo 2021 en que los Caribes perdieron ante los Changos en la final. “Para eso estoy aquí. Para eso es mi veteranía, para esos momentos importantes. Tengo que tener el carácter y ejecutar”, dijo Guzmán.