La Selección Nacional de Voleibol femenino Sub-17 arrancará este martes su participación en la Copa Panamericana de Norceca cuando enfrente a Estados Unidos en el Complejo José Simón Azcona en Tegucigalpa, Honduras.

El partido está pautado para las 5:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Las boricuas pertenecen al Grupo A, que integra, además, a República Dominicana. Puerto Rico y el país vecino se enfrentarán el miércoles a las 7:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

De otro lado, el Grupo B lo comprende Canadá, Honduras y Perú. Mientras, en el C están Venezuela, México y Costa Rica.

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El formato del torneo establece que los dos mejores equipos avanzarán directo a semifinales. El tercer mejor sexteto global y los segundos de cada llave disputarán los cuartos de final.

Para Puerto Rico, este evento representa, a su vez, un paso en su preparación rumbo al Campeonato Mundial FIVB Sub-17 en Chile, que se celebrará del 6 al 16 de agosto de este año.

“Comenzamos a trabajar desde febrero con un grupo grande, aproximadamente 26 jugadoras. Aumentamos la cantidad de práctica y disminuimos la cantidad de jugadoras. Todavía tenemos un plan a largo plazo siendo la meta el campeonato mundial en agosto, por lo que no necesariamente este será el mismo grupo que irá al Mundial. Este grupo también competirá próximamente en el Norceca Sub-19, en preparación al Mundial”, expresó en declaraciones escritas la entrenadora, Leira Ortiz.

“El grupo es similar al que compitió en el Norceca Sub-17 el año pasado y que obtuvo medalla, por lo que se conocen bien, pero fortalecimos el entrenamiento para este torneo”, agregó Ortiz.