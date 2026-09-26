Puerto Rico cerró este viernes la ronda preliminar del NORCECA Final Six Femenino 2026 con una derrota 3-1 ante Estados Unidos, pero aseguró su boleto a las semifinales del torneo que se celebra en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán, en Zinacantepec, México.

El marcador final fue 22-25, 25-18, 21-25 y 13-25 a favor de las estadounidenses, que terminaron la fase preliminar invictas con récord de 5-0. Puerto Rico, por su parte, concluyó con marca de 2-3 y también avanzó a la próxima ronda.

El sexteto puertorriqueño comenzó con intensidad y logró poner en aprietos a las líderes del torneo. Estados Unidos se llevó el primer parcial 25-22, pero Puerto Rico respondió de inmediato con un sólido segundo set que ganó 25-18 para empatar el partido.

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Las estadounidenses realizaron ajustes en el tercer parcial y recuperaron el control. Aunque Puerto Rico se mantuvo cerca en el marcador, Estados Unidos fue más efectivo en los puntos finales para imponerse 25-21.

En el cuarto set, Estados Unidos tomó el comando desde temprano y fue aumentando su ventaja hasta cerrar el partido con un contundente 25-13.

En el aspecto estadístico, Estados Unidos dominó 56-46 en ataques. Ambos equipos consiguieron seis bloqueos y dos puntos directos de saque. Puerto Rico cometió 29 errores, mientras las estadounidenses registraron 27.

Nataly García encabezó la ofensiva puertorriqueña con 14 puntos, seguida por Leandra Mangual con 13.

“Estamos sumamente contentas de pasar a la semifinal. Vamos a seguir trabajando en lo que dimos hoy para poder llegar mañana con menos errores”, expresó García. La jugadora reconoció además que el equipo comenzó el encuentro con buen ritmo, pero posteriormente perdió algo de energía.

Por Estados Unidos, Claire Hoffman fue la máxima anotadora con 15 puntos, mientras Samantha Francis aportó 11 y Caitlin Baird sumó 10.

Hoffman destacó la capacidad de reacción de su equipo luego de los primeros dos sets.

“Creo que nos costó adaptarnos en los primeros dos sets. Ellas salieron con una alineación diferente a la que esperábamos y creo que no hicimos los ajustes lo suficientemente rápido”, comentó.

La estadounidense también resaltó la intensidad mostrada por Puerto Rico y la reacción de su equipo para cerrar el partido.

“Estoy orgullosa de cómo pudimos darle vuelta y, para el último set, realmente tomar el control. Es una buena sensación de cara a mañana”, añadió Hoffman.

Con el cierre de la fase preliminar, Puerto Rico se prepara ahora para disputar las semifinales, donde buscará avanzar a la final del torneo.