La Selección Nacional de Voleibol femenina cayó el lunes en cinco parciales ante las locales en el inicio del Norceca Final Six, que se celebra en la ciudad de Guadalajara, México.

Los sets del revés fueron 25-20, 25-23, 23-25, 20-25 y 15-8.

El próximo compromiso de Puerto Rico será este martes a las 8:00 p.m., hora de la isla, frente a República Dominicana.

Con dos sets en ventaja, las mexicanas tomaron distancia 18-12 gracias a un potente ataque desde la zona zaguera de Samantha Briccio.

Sin embargo, Puerto Rico respondió con un avance de 11-5, aprovechando dos errores consecutivos de Melanie Parra para igualar el marcador a 23.

PUBLICIDAD

Un error ofensivo de Sofía Maldonado Díaz y remate certero de Valeria Vázquez por zona cuatro sellaron el 25-23.

Las boricuas forzaron el set de muerte súbita al llegar primero al punto de set 24-20, con ataques de Decelise Champion y nuevamente Vázquez.

Pero en el quinto parcial, México tomó el cambio de cancha 8-6 y mantuvo la ventaja hasta el final.

En la ofensiva puertorriqueña se destacaron Vázquez, Champion y Diana Reyes, todas con 13 puntos.

Puerto Rico superó a México en bloqueos (14-11), aunque las locales dominaron en servicios directos (7-3).

Por México, Díaz fue la máxima anotadora del encuentro con 23 unidades.