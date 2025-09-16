Houston. Zach Cole conectó un jonrón e impulsó tres carreras después de reemplazar al lesionado toletero cubano Yordan Álvarez en la alineación, y los Astros de Houston vencieron el lunes 6-3 a los Rangers de Texas en el inicio de una serie crucial de tres juegos.

Houston se acercó a medio juego de los enrachados Marineros de Seattle, que son líderes de la División Oeste de la Liga Americana y se colocó tres juegos por delante de Cleveland y Texas por el último comodín de la Liga Americana.

Cole conectó un jonrón en el primer lanzamiento que vio en las mayores el viernes en Atlanta. Esta vez, ingresó después de que Álvarez se torció el tobillo izquierdo en la primera entrada y lanzó un cuadrangular de dos carreras contra el abridor Jack Leiter que le dio a los Astros una ventaja de 4-3 en el quinto episodio.

Álvarez se lesionó mientras anotaba desde la primera base debido a un error de lanzamiento de Leiter en la primera entrada.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-0. El dominicano Ezequiel Durán de 1-1.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-2 con tres anotadas y una remolcada, Yainer Díaz de 3-0, Jesús Sánchez de 3-1 con una anotada. El cubano Yordan Álvarez de 0-0 con una anotada. El puertorriqueño Carlos Correa de 4-1. El venezolano José Altuve de 4-0.

Woods Richardson poncha a 11 en victoria 7-0 de Twins ante Yankees

Minneapolis. Simeon Woods Richardson ponchó a 11 bateadores, la mayor cantidad en su carrera, durante seis entradas y Austin Martin impulsó cuatro carreras el lunes en la victoria 7-0 de los Twins de Minnesota ante los Yankees de Nueva York.

Nueva York cayó cinco juegos detrás de Toronto, líder del Este de la Liga Americana, con su segunda derrota consecutiva. La ventaja de los Yankees para el primer comodín de la Liga Americana se redujo a un juego sobre Boston.

Woods Richardson (7-4) otorgó tres bases por bolas y permitió dos hits contra el equipo con más anotaciones de la Liga Americana. Kody Funderburk, Travis Adams y Pierson Ohl lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras en relevo.

Brooks Lee conectó un doble y un jonrón, y Edouard Julien tuvo dos hits para los Mellizos, quienes anotaron cinco carreras contra Luke Weaver en la séptima entrada.

Weaver tiene una efectividad de 6.21 en 34 juegos desde que regresó el 20 de junio de una distensión en el tendón de la corva izquierda. Tenía una efectividad de 1.05 en 24 juegos antes de lesionarse.

Los relevistas de los Yankees tienen una efectividad de 5.45 desde el receso del Juego de Estrellas, ocupando el puesto 28 entre los 30 equipos.

Carlos Rodón (16-9) permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas, perdiendo aperturas consecutivas desde junio.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 2-1.

Por los Mellizos, el venezolano Jhonny Pereda de 2-1 con una anotada.