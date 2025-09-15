Los boricuas José Berríos, de los Blue Jays de Toronto, y Francisco Lindor, de los Mets de Nueva York, fueron nominados el lunes al Premio Roberto Clemente, un reconocimiento individual otorga las Grandes Ligas en honor al astro puertorriqueño.

El galardón, que lleva el nombre de Clemente desde 1973, honra al jugador que representa un carácter ejemplar y como un compromiso comunitario dentro y fuera del terreno.

El premio es, además, parte de las actividades que se realizan en el marco del Día de Roberto Clemente en las Mayores, que desde el 2020 se celebra el 15 de septiembre.

Para Berríos, la nominación tiene un significado especial. Desde joven, el lanzador se inspiró en la figura de Clemente, no solo por su potente brazo y destrezas defensivas, sino por su entrega hacia las comunidades más necesitadas. El bayamonés aporta a la juventud a través de su Fundación La Mákina.

“Es un honor increíble para mí ser nominado a este premio. Crecí en la isla donde Roberto Clemente es un ícono para todos. Escuchar sobre lo que hacía por la humanidad siempre ha sido una inspiración, y junto a mi familia tratamos de continuar con esa labor”, compartió Berríos en declaraciones escritas.

Por su parte, Lindor ha sido reconocido por su compromiso con la educación, inclusión y desarrollo social.

Edgar Martínez (2004), Carlos Delgado (2006), Carlos Beltrán (2013) y Yadier Molina (2018) son los únicos boricuas que han recibido el premio.

Los fanáticos podrán participar en la votación a través de la página oficial de MLB, hasta el domingo, 28 de septiembre, último día de la temporada regular. El voto del público contará como uno dentro de los emitidos por un panel de expertos.

Clemente fue un símbolo de humanidad tras perder su vida el 31 de diciembre de 1972 en un avión que se dirigía a Nicaragua para entregarles suministros a personas afectadas por un terremoto en la ciudad de Managua.

El boricua y estrella de los Pirates de Pittsburg culminó su carrera en las Mayores con 3,000 imparables y 12 Guantes de Oro. Fue el primer boricua y latinoamericano en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown en 1973, de manera póstuma.

Demás jugadores nominados al premio:

Orioles: Jordan Westburg

Rays: Pete Fairbanks

Red Sox: Liam Hendriks

Yankees: Carlos Rodón

Guardians: Bo Naylor

Royals: Bobby Witt Jr.

Tigres: Tarik Skubal

Twins: Pablo López

White Sox: Mike Tauchman

Angels: Logan O’Hoppe

Astros: Josh Hader

Athletics: Lawrence Butler

Mariners: J.P. Crawford

Rangers: Corey Seager

Braves: Spencer Strider

Marlins: Griffin Conine

Phillies: Aaron Nola

Nationals: Trevor Williams

Brewers: Sal Frelick

Cubs: Kyle Tucker

Pirates: Paul Skenes

Cardinals: Brendan Donovan

Reds: Brent Suter

Diamondbacks: Corbin Carroll

Padres: Joe Musgrove

Giants: Ryan Walker

Rockies: Kyle Freeland

Dodgers: Mookie Betts