El boricua Jorge Rincón es el nuevo dirigente de los Mets de Guaynabo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) para la temporada 2026, que comenzará el 21 de marzo, anunció el lunes el equipo a través de sus plataformas sociales.

Rincón regresa a la escuadra metropolitana después de que en las campañas 2021 y 2022 fungiera como asistente.

“Un líder humilde, trabajador y con ADN ganador, que viene de aportar a equipos campeones y está listo para escribir un nuevo capítulo con nosotros”, expresaron los Mets en su anuncio.

Rincón sustituirá al estadounidense Josh King, quien tomó el comando de Guaynabo la pasada temporada tras el despido de José Juan Barea. Los Mets concluyeron en el quinto puesto de la Conferencia A con marca de 13-21 y fuera de la postemporada.

Rincón arriba a Guaynabo tras desempeñarse como asistente de Christian Dalmau con los campeones Vaqueros de Bayamón en la recién concluida temporada. Para el 2024, asumió el mismo rol, pero con los monarcas de esa campaña, los Criollos de Caguas.

De hecho, los Vaqueros reconocieron su labor en medio de una publicación en su cuenta de Instagram. “Queremos agradecerles a Jorge Rincón por su compromiso y dedicación a nuestra franquicia. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos retos”, compartieron.