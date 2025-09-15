La Selección Nacional femenina de Voleibol inicia este lunes su participación en el Norceca Final Six, cuando enfrente a las locales a las 10:00 p.m. hora de la isla, en Guadalajara, México.

El torneo, que se extenderá hasta el próximo domingo, reúne a las seis principales potencias de la región y marca el cierre del calendario competitivo de 2025.

Además de medir fuerzas, Puerto Rico buscará acumular puntos en el ranking mundial, esenciales para mejorar su posición rumbo al Campeonato Continental Norceca 2026, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Este es el último torneo del año, ha sido un verano largo con las mismas jugadoras y queremos terminar bien. Nos conviene tener una buena demostración con los equipos que podemos sacar puntos para el ranking mundial”, expresó el dirigente del sexteto boricua, Juan Carlos Núñez, en declaraciones escritas.

“Queremos terminar de la mejor manera y con salud. Vamos a hacer el mejor papel posible”, agregó el técnico. Puerto Rico viene de concluir con marca de 0-3 su participación en el Grupo C del Mundial, celebrado en Tailandia a finales de agosto hasta inicios de este mes.

Tras su estreno ante México, las boricuas jugarán el martes contra República Dominicana, el miércoles frente a Canadá, el jueves se medirán a Cuba y cerrará la fase preliminar el viernes contra Estados Unidos.

El formato del torneo establece que el sábado, el segundo lugar en la tabla se medirá al tercero, mientras que el primero enfrentará al cuarto.

El domingo los quintos y sextos lugares jugarán entre sí, al igual que los perdedores de semifinales por el tercer puesto y los ganadores por el campeonato.