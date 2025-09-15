Las Cocoteras de Loíza reaccionaron tras un arranque de seis derrotas al sumar dos triunfos sobre las Piratas de Cabo Rojo este domingo, en la continuación de la temporada 2025 de la Liga de Béisbol Femenino.

Loíza colocó su marca en 2-6, mientras Cabo Rojo sigue como el único equipo sin conocer la victoria, con 0-6.

Un bombardeo de 14 hits le dio a las Cocoteras el triunfo en el primer juego, con pizarra 18-7. Naomi Rosario remolcó cuatro carreras, y tanto Josielys O’Farril como Heidy Rivera anotaron en cuatro ocasiones. Nicole Quiñones lanzó cinco entradas para apuntarse la victoria.

En el segundo desafío, Rosario impulsó tres carreras y O’Farril volvió a anotar cuatro veces en la cómoda victoria 17-4 de Loíza sobre las Piratas.

Por su parte, las Taínas de Utuado y las Poetas de Juana Díaz dividieron honores.

El primer encuentro favoreció 12-9 a las Taínas, gracias a tres anotaciones en la séptima entrada y un relevo impecable de Noelia de Jesús. Janiliz Rivera fue la figura ofensiva al empujar seis de las 12 carreras de Utuado.

El segundo partido lo ganó Juana Díaz 11-7, con cuatro carreras impulsadas de Nashaliz Agosto y tres anotadas de Kiara Irizarry.

Además, las Estrellas del Guamaní de Guayama superaron 6-4 a las Ponys de Santa Isabel para consolidarse en el segundo puesto con marca de 6-1. El segundo juego fue pospuesto.

Los encuentros de Las Piedras en Vega Alta fueron suspendidos por lluvia.

La acción continúa el domingo con Guayama en Las Piedras, Santa Isabel en Loíza, Vega Alta en Utuado y Juana Díaz en Cabo Rojo, todos programados para las 10:00 a.m.