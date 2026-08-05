Santo Domingo. La Selección Nacional de Voleibol femenino cayó este martes en cuatro parciales ante República Dominicana, pero aseguró su clasificación a los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las anfitrionas se impusieron con marcadores de 25-18, 25-19, 19-25 y 25-16 ante un Palacio de Voleibol Ricardo Arias repleto de fanáticos que respaldaron de principio a fin a las llamadas “Reinas del Caribe”.

Con el resultado, Puerto Rico concluyó la fase de grupos con marca de una victoria y dos derrotas, mientras que República Dominicana avanzó invicta con récord de 3-0.

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Las boricuas lograron reaccionar después de perder los primeros dos parciales y extendieron el encuentro al adjudicarse el tercero por 25-19. Sin embargo, las dominicanas retomaron el control del partido en el cuarto set para sellar el triunfo frente a su público.

Al hablar sobre el encuentro, el dirigente de Puerto Rico, Juan Carlos Núñez explicó que decidió rotar a las jugadoras para este juego al ver el resultado de los primeros dos parciales.

“Este era apenas nuestro tercer juego después de dos meses sin competir. Queríamos medirnos y seguir encontrando ritmo. Como el resultado de los primeros dos parciales no fue favorable, nuestra mentalidad pasó al partido de mañana, que es el que nos da la oportunidad de seguir en la lucha por las medallas. Por eso decidí rotar más las jugadoras”, señaló Núñez.

“También tuvimos que manejar algunas situaciones físicas. Una jugadora tiene molestias en la rodilla. Ana (Jusino) está lidiando con un virus estomacal y Paola (Santiago) viene de una operación de rodilla y todavía tiene un poco de líquido. Tuvimos que administrar las cargas, pero no son excusas. El partido importante es mañana”, agregó.

El duelo representó una reedición de la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, cuando República Dominicana derrotó a Puerto Rico para conquistar su sexto título consecutivo en la justa regional, mientras las puertorriqueñas obtuvieron la medalla de plata.

Pese al revés, Puerto Rico se mantiene en la lucha por el podio y disputará los cuartos de final este miércoles, cuando enfrentará a México desde las 6:00 p.m. en busca del pase a las semifinales.

Por su parte, República Dominicana adelantó a semifinales. En cuanto al partido ante la selección mexicana, Núñez reconoció la importancia del mismo.

“México es un rival muy cercano a nuestro nivel. Vamos a jugar nuestro segundo juego de posiblemente cuatro juegos o cinco juegos que tengamos en lo que resta del verano. Así que para nosotros, seguir jugando con México y buscar la manera de establecer un dominio con ellas, pues es importante”, puntualizó.