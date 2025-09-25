La Selección Nacional de Voleibol femenino cerró su intenso verano con un sabor amargo.

Puerto Rico cayó del puesto 19 al 23 en el ranking mundial tras concluir en el cuarto puesto del Norceca Final Six, donde finalizaron con marca de 2-5. Las boricuas perdieron la medalla de bronce tras caer ante República Dominicana en cinco parciales.

Aunque en la primera fase del torneo, el conjunto sumó victorias sobre República Dominicana y Canadá, estas no aportaron puntos al escalafón del globo debido a que estos equipos, junto a Estados Unidos, están clasificados a la Liga de Naciones, explicó el dirigente Juan Carlos Núñez a Primera Hora .

Mientras, las derrotas sí descontaron.

“En los torneos regionales los juegos de puntos eran con México y Cuba (que están fuera de la Liga de Naciones). Estos juegos de Estados Unidos, República Dominicana o Canadá ni te quitan ni te dan puntos. No hizo ninguna diferencia las dos victorias”, dijo Núñez.

Puerto Rico sufrió dos reveses en cinco parciales ante México y una derrota ante Cuba en cuatro sets. Perdieron 14.24 puntos en el ranking global.

“No lo terminamos de la manera que hubiera querido, pero fue el último torneo del verano, hay que analizar cómo estábamos físicamente, cómo estábamos golpeadas… Habrá que hacer una evaluación muy profunda de cómo se pudiera mejorar para el otro año”, manifestó.

“Todavía no he podido sentarme a hacer un análisis profundo de lo que fue el verano, pero llegará en su momento que nos sentemos el grupo de trabajo completo. Fue un verano largo, activo, de 18 juegos… cosas buenas sucedieron y cosas por mejorar se pueden hacer”, añadió Núñez.

Las boricuas arrancaron el verano con la medalla de oro en el Norceca Final Four, que se celebró coliseo Juan Aubín Cruz, en Manatí, el pasado julio. Luego, en agosto, consiguieron la presea bronceada en la Copa Panamericana, en Colima, México. Sin embargo, en el Mundial, que se llevó a cabo en Tailandia, no conocieron la victoria al concluir con récord de 0-3.

“Lo que puedo decir es que hicieron un gran esfuerzo las 16 jugadoras que estuvieron, fue un grupo que quisimos ampliarlo con la lista de 25 jugadoras que tenemos, pero no se pudo por distintos motivos y lesiones. Esas 16 valientes que estuvieron todo el verano, mi admiración hacia ellas porque tuvieron un compromiso grande con el equipo”, sentenció el entrenador.