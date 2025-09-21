Las duplas boricuas de voleibol de playa, compuestas por María González y Allanis Navas, y Cristian Encarnación junto a Diego Rosich, conquistaron el domingo la medalla de plata en sus respectivas ramas en el clasificatorio de Norceca en Punta Cana, República Dominicana.

Las preseas llegaron un día después de asegurar su clasificación al Campeonato Mundial de Voleibol de Playa, que se celebrará en Adelaida, Australia, del 14 al 23 de noviembre de 2025.

Encarnación y Rosich cayeron (21-13, 21-17) en la final ante los favoritos estadounidenses Miles Partain y Andy Benesh.

Por su parte, González y Navas enfrentaron a la dupla canadiense de Marie-Alex Belanger y Lea Monkhouse, cayendo en un duelo a tres parciales decidido en puntos extras (21-17, 15-21, 14-16), para quedarse también con la plata.

“Este fin de semana ha sido histórico para el voleibol de playa de Puerto Rico. Nuestras duplas, Cristian y Diego en la rama masculina, y Allanis y María en la femenina, demostraron carácter, consistencia y nivel internacional. Con sus medallas de plata en Punta Cana y sus boletos al Mundial en Australia, reafirman que Puerto Rico tiene el talento para competir al más alto nivel. En el COPUR hemos apostado a estos atletas como proyectos de país, dándoles seguimiento y apoyo presupuestario, y hoy vemos los frutos de ese esfuerzo”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez.