Aunque la Selección Nacional de Voleibol femenino Sub-17 cayó el domingo ante México en el partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Norceca en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el equipo boricua dejó buenas sensaciones.

Las boricuas perdieron en cuatro parciales; 16-25, 25-19, 25-20 y 25-12.

Las puertorriqueñas iniciaron con autoridad, tomando ventaja 10-1 gracias al empuje ofensivo de Arianna Pantojas, Elizmar Vázquez y Anna Aquino, además de un bloqueo sólido encabezado por Aquino, Carinialys Kuilan Roman y Eliany Quiñones. Un remate de Kelysha Domínguez selló un primer set impecable para el 1-0.

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México reaccionó en los siguientes parciales con mayor estabilidad ofensiva y aportaciones de Rebeka Negrete, Emily Camarena y Maia Villalpando, logrando igualar y luego tomar control del partido. Aun así, Puerto Rico mantuvo tramos competitivos, especialmente en el tercer set, donde el intercambio de puntos se mantuvo cerrado hasta el tramo final.

En estadísticas, Puerto Rico volvió a mostrar fortaleza en la red con ventaja en bloqueos (9-8). Kuilan brilló como máxima anotadora del encuentro con 15 puntos, seguida de Aquino con 12.

México cerró el torneo con cinco jugadoras en doble dígito, mientras que Puerto Rico finalizó en la sexta posición con marca de 1-3.