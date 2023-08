Host Puerto Rico 🇵🇷 wins a thriller 3-2 (20-25, 25-18, 25-18, 23-25, 15-7) over Argentina 🇦🇷 at the Woman’s Pan Am Cup



Top Scorers

Abercrombie (11) 🇵🇷 18pts

Victoria (21) 🇵🇷 17pts

Cugno (9) 🇦🇷 13pts

Farriol (13) 🇦🇷 13pts



Details 🔗 https://t.co/Ex6hCaRgdR pic.twitter.com/Yc23dgk4Xm