La Selección Nacional de voleibol masculino sufrió el viernes su primera derrota en el Norceca Final Six al caer en cinco parciales ante Estados Unidos en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Los marcadores a favor del sexteto estadounidense fueron 19-25, 25-23, 25-18, 23-25, 15-11. Aun así, Puerto Rico aseguró la primera posición en la conclusión de la ronda preliminar del torneo continental tras llevar este partido a un quinto set.

El conjunto patrio se medirá a República Dominicana esta noche a las 8:00 p.m. en las semifinales del Final Six. La otra semifinal enfrentará a Estados Unidos y México, a las 6:00 p.m. La final está programada para el domingo a las 7:00 p.m.

“Aunque no ganamos, nos llevamos muchas cosas positivas en cuanto al carácter del grupo. Todavía tenemos mucho que aprender jugando. Me gustó que no nos rendimos ante la adversidad, y eso es algo en lo que debemos seguir trabajando”, expresó el atacante puertorriqueño Pelegrín Vargas, hijo, luego de la derrota frente a los estadounidenses.

“Este grupo ha experimentado muchos cambios y, en muchos sentidos, nos estamos conociendo. Ahora, tenemos que ver lo que sucedió hoy (ayer) como una lección aprendida y seguir adelante. Al final, cualquiera puede vencer a cualquiera y tenemos que usar esto como experiencia para seguir mejorando”, continuó.

Después de estar abajo 1-2 en parciales, Puerto Rico salió decidido en el cuarto set al presionar con un fuerte saque y una defensa organizada para tomar una ventaja de 14-11. Aunque Estados Unidos reaccionó y redujo la diferencia, los boricuas prevalecieron y ganaron el parcial 25-23, forzando el desempate.

Los boricuas se fueron al frente por 8-5 en el inicio del quinto set, pero los norteamericanos remontaron para empatar 9-9 y finalmente llevarse el set 15-11.

Estados Unidos lideró en ataques (51-49) y bloqueos (16-8). Ambos equipos empataron con 6 puntos directos de saque, pero Puerto Rico cometió menos errores no forzados (34 frente a 39).

El atacante Patrick Rogers, de Estados Unidos, lideró la ofensiva con 24 puntos, 19 en ataques, dos en bloqueos y 3 en servicios directos. Por Puerto Rico, el opuesto Jamal Ellis se destacó con un 57 % de eficiencia en ataque, sumando 19 unidades.