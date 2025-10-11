Seattle. Jorge Polanco conectó un sencillo que puso fin al juego en la decimoquinta entrada y los Mariners de Seattle avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana al superar a los Tigers de Detroit por 3-2 el viernes por la noche en el juego decisivo más largo en la historia de la postemporada de las Grandes Ligas.

Con un out y las bases llenas, Polanco impulsó a J.P. Crawford con una línea al jardín derecho ante Tommy Kahnle. Crawford abrió la entrada con un sencillo, Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento y Julio Rodríguez recibió base por bolas intencional antes del gran swing de Polanco en el lanzamiento 472 de un épico quinto juego en una reñida Serie Divisional.

Los Mariners dejaron a 12 corredores en base y aún así lograron avanzar a la ALCS por primera vez desde 2001. El siguiente partido será contra los Blue Jays, campeones de la División Este de la Liga Americana, que comenzará el domingo por la noche en Toronto.

“Nunca nos rendimos. Seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos”, dijo Polanco. “Simplemente nos mantenemos listos y esperamos el momento. Llegará. Era mi momento”.

Luis Castillo lanzó una entrada y un tercio para llevarse la victoria en su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas. Logan Gilbert, otro miembro de la rotación de Seattle, lanzó dos entradas sin permitir carreras en su primera aparición como relevista desde su época universitaria en la Universidad de Stetson en 2017.

“Fue una noche muy difícil”, dijo el receptor de Seattle, Cal Raleigh. “Todos dejaron de lado sus demás cosas y dieron lo mejor de sí por el equipo, incluidos Logan y Luis”.

Detroit desperdició una actuación estelar de Tarik Skubal , quien ponchó a 13 lanzando seis entradas de una sola carrera. Los Tigers se fueron de 9-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 en base.