Chicago. Matthew Boyd permitió dos hits hasta la quinta entrada y los Cubs de Chicago derrotaron el jueves 6-0 a los Brewers de Milwaukee, lo que llevó su Serie Divisional de la Liga Nacional a un decisivo quinto juego.

Ian Happ, Kyle Tucker y Michael Busch conectaron jonrones para Chicago, deleitando a un público entusiasta de 41,770 personas en el Wrigley Field. Busch sacudió un cuadrangular por segundo juego consecutivo y por tercera vez en la serie.

Los Cubs estuvieron al borde de la eliminación tras perder los dos primeros juegos de la Serie Divisional de la Liga Nacional en Milwaukee. Pero resistieron para lograr una victoria de 4-3 el miércoles antes de aprovechar al máximo la excelente actuación de Boyd y cuatro relevistas en el cuarto juego.

El próximo partido será la final de la serie al mejor de cinco juegos, que se jugará en Milwaukee el sábado por la noche. El ganador se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Brewers, con marca de 97-65 esta temporada, el mejor récord de las Mayores, terminaron con tres hits. Se fueron de 13-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 en base en los dos juegos de la serie en el Wrigley.

Boyd también abrió el primer juego de la serie el sábado. Lanzando con tres días de descanso, solo logró dos outs, mientras Freddy Peralta trabajaba hasta la sexta entrada en la victoria de Milwaukee por 9-3.

Ante otra oportunidad, Boyd cumplió. El zurdo All-Star ponchó a seis y dio tres bases por bolas en cuatro entradas y dos tercios.

Boyd, de 34 años, se adelantó temprano cuando Happ conectó una recta de Peralta con cuenta de 1-1, profunda al jardín derecho, para un jonrón de tres carreras con dos outs en la primera. Nico Hoerner conectó un sencillo y Tucker recibió base por bolas, antes del tercer jonrón de Happ en postemporada.

Chicago ha embocado en la primera entrada en cada uno de los cuatro juegos de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Ha anotado 11 de sus 16 carreras en la primera entrada.

Fue un gran momento para Happ, quien se fue de 2-21 con 11 ponches en los primeros seis juegos de postemporada de Chicago este año.

Los Cubs tenían una ventaja de 3-0 cuando Boyd salió con corredores en segunda y tercera en la quinta entrada, provocando una gran ovación del público. Daniel Palencia entró y retiró a Jackson Chourio con un elevado al campocorto, poniendo fin a la entrada.

Palencia también trabajó en la sexta entrada en esta tercera victoria de los playoffs. Drew Pomeranz y Brad Keller sacaron tres outs cada uno antes de que Caleb Thielbar se encargara de la novena.