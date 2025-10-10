Orion Kerkering bota la temporada de Filadelfia y los Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato
El pítcher de los Phillies tiró un lanzamiento que pasó por encima del receptor mientras Hyeseong Kim anotaba la carrera del triunfo.
Los Ángeles. Orion Kerkering manejó mal un roletazo del cubano Andy Pagés con las bases llenas y terminó tirando mal hacia home, para que los Dodgers de Los Ángeles superaran el jueves 2-1 a los Phillies de Filadelfia en 11 innings y se instalaran en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.
En vez de disparar a la inicial con las bases llenas para hacer el tercer out de la undécima entrada, Kerkering tiró hacia home y lo hizo de manera sumamente defectuosa.
Al percatarse de su yerro, el pitcher agachó la cabeza y puso las manos en las rodillas. Su lanzamiento pasó por encima del receptor J.T. Realmuto mientras el corredor emergente Hyeseong Kim cruzaba el plato.
Los Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisional. En la Serie de Campeonato, se medirán con los Cubs de Chicago o a los Brewers Milwaukee.
THE @DODGERS WALK IT OFF AND ARE #NLCS BOUND! pic.twitter.com/7GKwsscWkZ— MLB (@MLB) October 10, 2025
Realmuto había señalado a primera cuando el roletazo de dos botes golpeó el guante de Kerkering y rodó justo frente al montículo. El descuido y la carrera detonaron el ´júbilo de 50,563 espectadores en el Dodger Stadium, quienes habían soportado tensos y de pie los últimos tres innings.
Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1. El puertorriqueño Kiké Hernández de 4-1. El cubano Andy Pagés de 5-0.