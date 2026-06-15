La Selección Nacional de voleibol masculino se proclamó el domingo campeón del Final Four de Norceca al derrotar al anfitrión México en tres sets, sumando su tercera medalla de oro consecutiva.

Los aztecas, por su parte, repitieron la presea de plata por segundo año al hilo.

Los parciales del triunfo fueron 25-18, 25-23 y 25-23.

“Sabíamos que el partido sería complicado y veníamos preparados para ello. Estoy muy orgulloso de estos jóvenes; tienen mucho que probar y demostrar para mantener el legado de un equipo que ha ganado títulos consecutivos”, expresó el dirigente boricua, Jamille Torres, tras la victoria.

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El máximo anotador del encuentro fue el opuesto Jair Santiago con 18 puntos. Eliel David Salva aportó nueve unidades, mientras que Klistan Lawrence e Ismael Alomar sumaron ocho puntos cada uno.

Por México, Juan García y Franky Hernández encabezaron la ofensiva con 12 y 10 puntos, respectivamente.

Con ventaja de dos sets a cero a favor de los puertorriqueños, México logró adelantarse 10-8 en el tercer parcial con ataques consecutivos de Mauro Fuentes y Hernández. Puerto Rico no cedió terreno y empató a 12 puntos.

El marcador se mantuvo parejo, hasta que los boricuas tomaron una diferencia de dos puntos (19-17) tras un error de servicio de México y un potente saque de Santiago. El propio Santiago amplió la ventaja con dos ataques consecutivos para el 21-17.

La reacción mexicana llegó con una racha de cuatro puntos consecutivos.

Tras otro empate a 22, Puerto Rico recuperó el control con dos bloqueos consecutivos sobre Josué López, para alcanzar el punto de campeonato (24-22).

“Entramos con la mentalidad de ejecutar un partido sólido y hacer realidad la victoria. Esperábamos este ambiente y a una afición muy apasionada; reconocemos el esfuerzo de su fanaticada y estábamos preparados para ello. Se siente increíble ganar una tercera medalla de oro consecutiva. Traíamos la responsabilidad de defender el título y pudimos cumplir el objetivo. Estoy muy orgulloso de este equipo renovado, integrado por jugadores muy jóvenes, y también muy orgulloso del programa”, sostuvo, por su parte, el capitán de Puerto Rico, Arnel Cabrera.