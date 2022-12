Los Mets de Guaynabo consiguieron una rápida victoria en tres parciales el martes ante los Plataneros de Corozal en el Coliseo Mario ‘Quijote’ Morales, para tomar ventaja de 2-1 en la serie semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Según informó la LVSM en un comunicado, los marcadores del triunfo para Guaynabo fueron 25-19, 25-17 y 25-21.

“Teníamos que salir duro porque Corozal no es un mal equipo; tienen excelentes jugadores y en el juego pasado lo demostraron. Ellos fueron mejores que nosotros. Por eso en este juego teníamos que salir a darlo todo y eso fue lo que hicimos”, expresó el jugador de los Mets, Inovel Romero. “Salimos más enfocados, a hacer lo que teníamos que hacer. No nos confiamos, no subestimamos al contrario y ahí está el resultado”.

PUBLICIDAD

“Me enfoqué en lo que trabajé en los entrenamientos. Vi los vídeos y vi lo que me estaban bloqueando y fui a atacar esa zona”, explicó el atacante cubano sobre los ajustes tras la derrota del pasado sábado en Corozal.

“Yo estaba jugando bien y él (Jorge Mencía) estaba más libre y salió con confianza. También trabajamos ayer los tiros, trabajamos todo, y salimos confiando en nosotros mismos. Así lo ayudamos más a él (Mencía) porque él ha venido cargando el equipo con los demás muchachos toda la temporada”, destacó sobre su compañero de equipo.

Esta semifinal entre Mets y Plataneros continuará con el cuarto juego el jueves.

Pero la semifinal A de la LVSM continúa el miércoles a las 8:00 p.m. cuando los Cafeteros de Yauco visiten a los campeones nacionales Changos para el tercer juego de su serie, el cual se efectuará en la Cancha Gelito Ortega de Naranjito.