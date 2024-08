La jugadora de la Selección Nacional de Voleibol de Puerto Rico, Pilar Marie Victoriá López, fue hallada sin vida en un apartamento en Turquía, reportan varios medios internacionales.

La atleta de 28 años se encontraba en ese país como jugadora importada del club Nilüfer Belediyespor. Al momento, no se han reportado detalles sobre la causa de su muerte, pero su agente dejó saber a personal del voleibol boricua que Victoriá López fue encontrada sin vida en su cama, sin signos de violencia alguno.

Primera Hora pudo confirmar por varias fuentes. Una de ella lo es el expresidente de la Federación de Voleibol y de Baloncesto, Carlos Beltrán, quien pudo contactar a otras jugadoras que dieron veracidad a la información.

Beltrán indicó que, según le indicaron, la jugadora se ausentó a una práctica del equipo y cuando fueron a verificar si estaba bien en su apartamento la hallaron muerta en su cama.

Según reportes, Victoría residía en una propiedad del club en Besevler, un sector de la ciudad de Ánkara. También reportan medios del exterior que auntoridades locales ha iniciado una investigación, mientras la causa exacta de su muerte se determinará por evaluación de un médico forense.

Nilüfer Belediyespor’un 29 yaşındaki Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez, hayatını kaybetti.



📍Antrenmana katılmaması üzerine evine gidilen sporcuyla ilgili acı gerçek burada ortaya çıktı. Kesin ölüm sebebine ilişkin otopsi raporu bekleniyor.



⚫Nilüfer… pic.twitter.com/n7ALie7G8Q — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 29, 2024

Este medio supo, además, que el presidente federativo, Dr. César Trabanco, fue el primero en ser informado del deceso, pero al momento Primera Hora no ha podido dar con él. Con él se comunicó el agente de la jugadora Stefano Bartoli.

Trabanco sí pudo confirmar el dato a El Nuevo Día. Precisó que fue el primero en recibir la información en la Isla y tuvo la difícil encomienda de ser quien comunicará a los padres de la joven la información.

“La Federación no había hecho ninguna expresión en su página hasta este momento por petición de su señor padre, pero ya que me han enviado varios comunicados de redes sociales y hasta de Turquía, tenemos que confirmarlo con mucho dolor en el alma. Fui la persona que recibió la llamada con la triste noticia a tempranas horas de la mañana, y me tocó la fuerte decisión de notificárselo a sus padres”, dijo Trabanco al periodista Antolín Maldonado.

La joven es hija del exlanzador de la pelota Doble A de Puerto Rico, Luis Ernesto Victoriá. Natural de Caguas, Pilar es egresada del Colegio Notre Dame de ese pueblo. Jugaba además para el club Criollas de Caguas de la Liga de Voleibol Superior Femenino.

Pilar estuvo además siendo parte de la selección nacional adulta e hizo carrera colegial con las Universidad de Texas y con la Universidad de Arkansas entre los años 2013 y 2018.

Una jugadora de esquina y pasadora, Pilar era considerada una jugadora de impacto en sus equipos.

Su hermana menor también es jugadora de voleibol y actualmente pertenece al programa de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

“Waooooooo Waooooooo que tristeza horrible recibir esta noticia hija de un amigo que me brindó el Béisbol Luis Ernesto Victoria. Le pido a DIOS fortaleza en este difícil momento para Victoria y toda su familia. Que descanse en Paz Pilar Victoria Waooooooo DIOS mío Luis Ernesto Victoria recibe un solidario abrazo de parte de nuestra familia campeón!”, escribió en reacción a la noticua en Facebook el exjugador de la Doble A, Roberto ‘Concord’ Santana.