El presidente de la Comisión de Recreación y Deportes, Eladio “Layito” Cardona y las representantes Jocelyne Rodríguez Negrón y Estrella Martínez Soto repudiaron las acciones de la federación puertorriqueña de voleibol al suspender a todas las jugadoras por un año ante una determinación del apoderado del equipo.

“Las determinaciones del doctor Cesar Trabanco, presidente de la Federación de Voleibol al suspender a las jugadoras del equipo de voleibol Sanjuaneras de la Capital por un año ante la decisión de su apoderado Marcos Martínez, es vergonzosa y como presidente de la Comisión de Recreación y Deportes estaré realizando una investigación exhaustiva sobre esta acción discriminatoria, carente de lógica y sentido humano. La federación tendrá que rendir cuentas al país y tomaremos las medidas necesarias para que el doctor Trabanco revierta su determinación”, sentenció el representante del distrito 16 Cardona Quiles.

El pasado 5 de septiembre de 2021, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, Cesar Trabanco emitió una resolución donde suspendía a las Sanjuaneras de la Capital y cancelaba la serie final de la temporada del 2021. Esto se da luego que el 31 de agosto de 2021, se solicitará formalmente a la liga el reemplazo de la refuerzo Destinee Washington al esta no poder jugar por estar embarazada y ser alto riesgo.

“No reconocer un embarazo de alto riesgo como un impedimento real para no poder jugar, es el acto más deleznable que puede cometer un ser humano. Como presidenta de la Comisión de la Mujer en la Cámara de Representantes y vicepresidenta de la Comisión de Recreación y Deportes me solidarizo con todas las voleibolistas de las Sanjuaneras de San Juan y desde la legislatura estaremos evaluando legislación para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir”, indicó Rodríguez Negrón representante del distrito 19 que lo componen Mayagüez y San German.

“Como mujer y madre de dos jóvenes deportistas me indigna profundamente las acciones que han tomado un cúmulo de hombres que jamás han tenido que vivir la disparidad entre hombre y mujer en los diversos deportes. Hace unas semanas el país celebraba el gran logro de Jasmine Camacho que obtuvo medalla de oro en las olimpiadas y en un abrir y cerrar de ojos, vemos uno de los actos más retrógrados e inverosímiles en la historia del deporte puertorriqueño. Como secretaria de la Comisión de Recreación y Deportes estaré activa en las vistas que estará citando el compañero “Layito” Cardona y espero que la Federación venga con mejores argumentos que los que esbozó en esa incomprensible resolución”, finalizó la representante del distrito 27, Martínez Soto.