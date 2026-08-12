La Selección Nacional de voleibol femenino Sub-17 cayó en cuatro parciales el martes ante República Dominicana en la acción del Grupo D del Campeonato Mundial de dicha categoría, que se celebra en Chile.

Los marcadores del revés fueron 25-23, 25-12, 18-25 y 25-17.

Con el resultado, Puerto Rico colocó su récord en 2-3 con cinco puntos en el quito puesto, mientras que República Dominicana también tiene marca de 2-3, pero suma seis puntos en el cuarto lugar. Italia lidera el grupo con 3-1 y nueve puntos.

Carinialys Román fue la mejor anotadora boricua con 15 puntos.

República Dominicana dominó 50-38 en ataque, mientras Puerto Rico lideró 10-8 en bloqueo y 3-2 en servicio.

Puerto Rico volverá a cancha este miércoles para enfrentar a Túnez en un partido importante en sus aspiraciones de avanzar a la próxima fase.