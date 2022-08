ARE YOU READY ??!!??



The 2022 Men's Volleyball World Championship BEGINS THIS FRIDAY August 26 until September 11!



📺 Watch the matches on VBTV.



➡️ World Champs schedule: https://t.co/1OUF5WGXjN



🏐 #Electrifying2022 #Volleyball #MWCH2022 pic.twitter.com/xuARPk2BRV