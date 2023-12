Los Caribes de Sebastián y los Changos de Naranjito se enfrentan desde el martes por octava ocasión en la serie final del Voleibol Superior, lo que hace redordar la historia de estos equipos y sus jugadores.

Es, por la cantidad de veces que se han enfrentado, todo un clásico.

“Es una serie clásica, entre dos pueblos que con tradición en el voleibol”, dijo el legendario excentral de los Changos, Luis Feñito’ Rodríguez.

“Naranjito va por su campeonato 25 y San Sebastián por su primero desde el 1999. Cada cual tiene su propósito y van a perseguir ese campeonato”, dijo el también legendario exatacante de San Sebastián Pelegrín Vargas, padre.

La serie inicia en Guaynabo el martes, con Naranjito de local. El segundo encuentro es el jueves en el coliseo Luis Aymat Cardona de San Sebastián. Habrá un día libre entre juegos, informó el director del torneo, Jaime Vázquez.

Será la primera serie final entre Caribes y Changos desde el 2016 y la octava en total, informó el historiador Iván Jiménez. La primera fue en el 1988, cuando los Changos salieron campeones al ganar por 4-0 la etapa final.

Naranjito tiene récord de 6-1 ante San Sebastián en esas siete finales previas.

Momento elegante en que Víctor 'Vitito' Rivera felicita a Héctor 'Picky' Soto con bandera de San Sebastián en la final del 1999 en la cancha Pepín Cestero. ( ANA MARIA ABRUNA REYES )

Ha habido duelos clásicos entre estas dos franquicias, como el del 1999, cuando los Caribes ganaron en la Cancha Pepín Cestero de Bayamón al frenar a los Changos en el sexto juego con Héctor ‘Picky’ Soto. O el del del 2001, cuando los Changos vengaron el subcampeonato del 1999 en un juego decisivo en el Coliseo Roberto Clemente.

El entonces presidente federativo, Carlos Beltrán, recuerda con anécdotas ambas series.

“La sarie más impresionante que he dirigido en el deporte fue esa del 2001. Cuando abrimos la boletería en el Roberto Clemente para el séptimo juego, todo se vendió en media hora y una persona se me acercó luego para ofrecerme 100 pesos por un boleto. Le dije que no era cuestión de dinero, sino de que se habían agotado los boletos. Y en la serie en la Pepín, el difunto apoderado de los Caribes, Eulogio Cardona, me llamó temprano ese día para decirme que no iba a jugar porque la Pepín estaba llena de público de los Changos. Le dije que yo no podía hacer nada por eso”, recordó Beltrán.

La nueva serie presenta a dos equipos redondeados por posiciones. Los Changos son liderados por el veterano acomodador Juanmi Ruiz, mientras que los Caribes tienen a Pelegrín Vargas, hijo, quien fue Novato del Año y Jugador Más Valioso de la temporada regular 2023 y busca honrar a su legendario padre que estará en las gradas.

‘Feñito’ Rodríguez va a los suyos, con Chapman siendo terminal y con el dirigente Jamille Torres tomando las buenas decisiones.

“Naranjito está bien balanceado, con mucha ofensiva, control de pase; ya regresó Rikito Vega, y el refuerzo cubano (Chapman) es de impacto en la liga. La estrategia de Jamille de poner a Juan (Vázquez) a pasar le está dando muchos resultados”, analizó Rodríguez.

Félix Chapman es un refuerzo de "impacto" en la Liga. ( Suministrada )

Naranjito fue el líder de la temporada regular. Avanzó a la serie final luego de vencer a los Cafeteros de Yauco en cinco juegos.

Mientras, San Sebastián entero, como pueblo, está detrás de su equipo, en espera del primer campeonato desde el 1999 y no puede esperar a que ocurra la celebración.

“Estoy yendo a San Sebastián con frecuencia”, dijo Vargas, padre, quien es un pepiniano residente en San Juan, “y hay mucho entusiasmo en el pueblo. Se ve que este equipo es una esperanza de campeonato”.

San Sebastián avanzó a la final luego de barrer a los campeones defensores Mets de Guaynabo en la etapa semifinal.