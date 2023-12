San Sebastián. Los Caribes de San Sebastián defendieron en la noche del viernes el Coliseo Luis Aymat Cardona ante los Changos de Naranjito en cinco sets no aptos para cardiacos y forzaron un séptimo juego en la serie final de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

A dos puntos de ser eliminados, los Caribes volvieron a soñar en conquistar su primer campeonato desde 1999 gracias a dos puntos consecutivos de Pelegrín Vargas hijo que pusieron a temblar la casa del pepino.

Vargas cargó a San Sebastián con un partido de ensueño al finalizar con 31 puntos, 24 en ataques, cuatro en bloqueos y tres en servicios directos. El actual Jugador Más Valioso del torneo fue seguido por Jair Santiago, que agregó 18 unidades, 17 en ataques y uno en bloqueo.

En causa perdida, el refuerzo cubano de los Changos, Félix Chapman, concluyó la noche con 21 puntos, 16 en ataques, tres en bloqueos y dos en servicios directos.

El séptimo juego de la serie final de la LVSM será este domingo, a las 8:00 p.m., en el Coliseo Juan Aubín Abreu, de Manatí.

Por primera vez en los cinco partidos disputados en la serie final, los Caribes arrancaron como los agresores al llevarse el primer set. Los Changos dominaron al sexteto de las Vegas del Pepino en la mayor parte del parcial, pero en el tramo final hicieron un avance de 7-2 que les dio el capítulo por 25-19.

En apenas el primer episodio, Pelegrín Vargas hijo fue crucial en el buen inicio de los Caribes al anotar nueve puntos, uno menos que la cifra con la que concluyó el pasado encuentro.

En el segundo set, ninguno de los dos conjuntos conseguía cómo despegarse, hasta que los dirigidos por Jamille Torres lograron un rally de cuatro tantos para tomar una ventaja por 16-12. Los pájaros negros llegaron a comandar el parcial por 21-15, pero los Caribes respondieron con un avance de cinco puntos que disminuyó la ventaja naranjiteña a dos.

Sin embargo, los Changos se reagruparon y ganaron el segundo parcial por 25-23, luego de un poderoso remate del refuerzo cubano Félix Chapman al centro de la cancha.

En el tercer capítulo, la historia no fue una distinta. Los Caribes habían tenido problemas con la malla toda la noche con 14 errores en el servicio, un factor que Naranjito no desaprovechó para controlar el tercero. Los pájaros negros no permitieron que los pepinos le dieran vuelta a la pizarra en ningún momento y ganaron el parcial por 25-18.

San Sebastián comenzó el cuarto capítulo con una temprana ventaja de 5-1. No obstante, los aguerridos máximos campeones del Voleibol Superior Masculino se mantuvieron en juego y más tarde igualaron el marcador, 10-10, con un bloqueo de Chapman.

Con su temporada en juego, los Caribes contestaron con un avance de 9-2 pusieron el partido 23-16 y pusieron a temblar el Coliseo Luis Aymat Cardona. Pero los Changos no desistieron y redujeron el liderato de Las Vegas del Pepino a 23-20, tras anotar cuatro puntos seguidos con Luis “Rikito” Vega en el servicio.

A pesar de ello, San Sebastián ganó el cuarto parcial por 25-21. A diferencia de los sets anteriores, los Caribes no tuvieron errores en su servicio durante todo el cuarto episodio.

Los Changos se impusieron desde temprano en el quinto episodio y llegaron a tomar una ventaja por 9-7. Pero luego de un tiempo muerto de Juan Francsico León, San Sebastián empató el encuentro 9-9 con un saque de Pablo Guzmán.

Poco después, los Caribes se fueron al frente con un remate de Howard García que puso el marcador, 12-11. Naranjito contrarrestó con dos puntos consecutivos para darle vuelta a la pizarra, 13-12. Pero San Sebastián no se quitó y ganó el decisivo set por 15-13.