La prospecto cagüeña Sofía Víctoriá dijo que está tranquila, pero en pie de lucha tras el limitado tiempo de cancha que recibió en la primera mitad de la temporada 2020-21 del voleibol de la NCAA.

Victoriá, quien está en su primer año, reanuda hoy, viernes, su temporada con las Gators de la Universidad de Florida, que son las undécimas clasificadas de la NCAA. El equipo reanuda la temporada luego del receso navideño con marca de 6-2 y con un partido ante Ole Miss.

En la primera mitad de la temporada, Victoriá apenas jugó en cuatro parciales de tres partidos de un total de ocho encuentros. Atacó de 7-2. La cagüeña es la única atacante de primer año en el equipo.

PUBLICIDAD

Pero la principal prospecto de voleibol en la isla espera mejorar con el apoyo de la dirigente del equipo, Mary Wise.

“Estoy mejorando y trabajando para ayudar al equipo a ganar y para ganarme una posición; ser (del) cuadro”, dijo la atacante de 6′1″ a Primera Hora.

“La coach me ha dicho que he mejorado mucho, que no pierda la fe, que el momento va a llegar y que, cuando llegue, que esté lista”, agregó.

Victoriá es hermana de Pilar Victoriá, la hora jugadora nacional que tuvo una destacada carrera universitaria con las universidades de Texas y Arkansas. La hermana mayor jugó en el 2013 y 2014 con Texas y fue a dos ’Final Four’. Luego se transfirió a Arkansas con el dirigente puertorriqueño Robert Pulliza y fue en el 2015 fue la Mejor Anotadora de la Conferencia SEC.

La esquina-pasadora también es la más reciente de las prospectos boricuas que juega para Florida, en donde se destacaron Aury Cruz y Aurimar Rodríguez y en la que también vio acción Noami Santos.

El ingreso de Victoriá a la NCAA coincide con la temporada en la que las jugadoras extendieron su elegibilidad. De esa forma, las jugadoras de cuarto año de elegibilidad en el 2020 pudieron mantener su estatus en el 2021 y están activas, si así lo eligieron.

La novata confía en el proceso de adaptación y en el trabajo que ha estado haciendo con el equipo.

“Estamos trabajando con lo que nos toca. Ahora, en este semestre, nos tocan equipos más fuertes y estamos trabajando duro. Ya se ha visto el cambio que hemos dado”, dijo.