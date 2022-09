La nueva temporada de la Liga de Voleibol Superior Masculino está lista para comenzar el 15 de septiembre con dos partidos en calendario.

Los Changos de Naranjito iniciarán la defensa del campeonato del pasado torneo recibiendo a los Gigantes de Carolina en la cancha Gelito Ortega. Además, los Indios de Mayagüez visitarán a los Cafeteros de Yauco. Ambos partidos comenzarán a las 8:00 p.m.

“El reto más grande es volver a ganar”, dijo Yamil Torres, dirigente de los Changos.

“Ya sabemos lo que es. Estuvimos cuatro años luchando, perseverando y finalmente se nos dio. El reto más grandes será repetir porque sabemos que seremos la cabeza de la serpiente. Nos hemos preparado bien, entiendo que tenemos una versión mejorada porque no tenemos presión”, agregó.

Los Caribes de San Sebastián, Mets de Guaynabo y los Plataneros de Corozal componen el resto de los sextetos que competirán en el 2022. El calendario de la fase regular consistirá de 18 juegos por equipo, nueve como local e igual número como visitante.

“Los mejores seis clasificarán al round robin que serán divididos en dos grupos. Los mejores dos de cada grupo adelantarán a la series semifinales y para principios de diciembre será la serie final”, explicó Jaime Vázquez, director del torneo.

Las semifinales y, a su vez, la final, serán a un máximo de siete encuentros.

Renace el Duelo de la Montaña

La nueva temporada marcará el retorno de los Plataneros para revivir los tradicionales “Duelos de la Montaña” contra los Changos. La franquicia llegó a Corozal mediante el traslado de los Capitanes de Arecibo. Los Plataneros estuvieron en una pausa desde los pasos de los huracanes Irma y María en el 2017.

“Quien gana es el deporte. Que Corozal ganara ese campeonato en femenino representa una inyección a la fanaticada para que los apoyen porque los Plataneros llevan varios años sin estar en la liga. Se había perdido la tradición, pero ahora está de regreso”, sostuvo Torres.

Ninguno de los sextetos contará con refuerzos en la plantilla.

“Le da un poco más de exposición a nuestros atletas, pero he sido creyente de que necesitamos por lo menos uno para mejorar el nivel de la liga. Uno no estará mal porque nos ayudaría a que nuestros jugadores jóvenes puedan subir el nivel. La mayoría de los equipos tienen jugadores jóvenes y no es lo mismo que aquellos veteranos que ya tuvieron la oportunidad de jugar con refuerzos”, insistió Torres.

Los juegos estarán disponibles a través del servicio “streaming” Island Hub en transmisiones directas y , también, “on demand”. Hay paquetes individuales por cada equipo o uno especial para todos los juegos de la fase regular.

Dedicatoria especial

La temporada se llevará a cabo en honor a José “Tito” Rodríguez, quien falleció en diciembre de 2020 a los 66 años. Rodríguez participó en 12 campañas de la Liga de Voleibol Superior Masculino con los Criollos de Caguas, Plataneros, Patriotas de Lares y los Mets. Además, fue integrante de la plantilla nacional que estuvo en los Juegos Panamericanos 1971 en Cali, Colombia.