El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César Trabanco, desconfía de la falta de competencia por la presidencia del organismo y envió en mensaje a quien quiera retarle. Trabanco es candidato a la reelección de la FPV y no parece tener rivales, según un sondeo que hizo Primera Hora la semana pasada con apoderados votantes a la presidencia, quienes además verbalizaron haber cerrado filas con el incumbente. El líder federativo, sin embargo, desconfía en que esté solo a esta fecha de la campaña. "No estoy confiado porque todos tienen derecho a aspirar", dijo. "Pero me satisfase porque en tiempo malos se le ha dado crédito a lo poco que hemos podido hacer", agregó. Este sábado los apoderados de la FPV tienen una reunión en la que fijarán la fecha para el día de las elecciones, que muy bien podría ser el 24 de agosto. En el sondeo de Primera Hora, los apoderados prefirieron hacer las elecciones este año, en vez de esperar al 2021, luego de celebraba la Olimpiada de Tokio, como lo fija la constitución de la FPV. Los candidatos a la presidencia tienen hasta 20 días antes de la fecha de elecciones para someter su nombre. Cada candidato necesita mínimo de tres endosos de apoderados. Se han escuchado nombres de personas que podrían aspirar a la presidencia de la FPV. Ninguna de esas personas ha aspirado públicamente. Uno de los nombres que ha sonado para retar a Trabanco es Carlos Beltrán, quien es un pasado presidente de la FPV. Beltrán ha negado dos veces que le interese la posición. Además, Trabanco dijo que el terreno es infértil en el voleibol para candidaturas porque hay poco dinero en la calle para administrar la FPV y porque, según su conteo de votos, él tiene el compromiso de más de 11 apoderados, lo que hace una gran mayoría. "Si fuera yo al otro lado, no me tiraba", dijo. Trabanco, quien es médico de profesión, tiene la confianza de los apoderados porque ha costeado gastos de las selecciones nacionales durante su incumbencia, así como de la Copa Federación que sustituyó los torneos superiores suspendidos en el 2018 por el huracán María. Los apoderados también le mantienen la confianza porque consideran que el trabajo de Trabanco no se ha podido ver por situaciones ajenas, como el huracán María del 2017, los terremotos y la pandemia del 2020. Por otro lado, el presidente dijo que conoce de apoderados que consideran ratificar su presidencia en la reunión del sábado si entonces no hay candidatos rivales. "Puede pasar, creo que hay dos o tres que van con esa mentalidad", dijo.