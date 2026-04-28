Con su noveno set consecutivo ganado, las Cangrejeras de Santurce se colocaron el lunes a una victoria de alzarse con el trofeo de campeonas de la Liga de Voleibol Superior Femenino.

La escuadra crustácea venció en tres parciales a las Leonas de Ponce en el tercer partido de la serie final celebrado en el Coliseo Roberto Clemente.

Los marcadores del triunfo fueron 25-16, 25-19 y 25-18.

La serie se reanuda el miércoles en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns para el cuarto partido.

Ponce volvió a enfrentar la noche sin su atacante Sherridan Atkinson ni su colocadora titular Raymariely Santos, ambas fuera por dolencias físicas. Atkinson no ha visto acción en toda la serie, mientras que Santos salió desde el tercer set del primer partido.

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La ofensiva cangrejera se repartió entre Madison Kingdon, Andrea Rangel y Helena Grozer, con 16, 13 y 12 puntos ,respectivamente.

Por Ponce, Nataly García aportó 14 unidades, Claire Chaussee 9 y Stephanie Enright sumó 8.

“Tenemos que venir sin nada que perder (el miércoles). Nuestro mejor voleibol lo hemos tenido toda la temporada con práctica, juego y sacrificio. Tenemos que dejarlo todo en la cancha”, expresó Enright tras el revés.

Con ventaja de un set, Santurce aseguró la segunda manga al despegarse 23-17 tras un bloqueo de Neira Ortiz sobre García. El punto de set llegó 24-18 con remate positivo de Rangel. Grozer cerró el parcial 25-19 con ataque.

Las Cangrejeras llegaron al segundo tiempo técnico del tercer parcial 16-11 tras ataque de Rangel. Alcanzaron el punto de set 24-18 con remate de Kingdon. La propia Kingdon selló el partido con un servicio directo.

“(El juego cuatro) va a ser un desafío porque es una cancha diferente, no hemos jugado mucho ahí. Pero confiamos en nuestro trabajo, que lo hemos construido toda la temporada para estar en este momento. Estamos enfocadas en cumplir con el objetivo del campeonato”, comentó, por su parte, Rangel.

Santurce dominó en la mayoría de los fundamentos: 43-36 en ataques, 12-1 en bloqueos, 3-1 en servicios directos, 56-49 en defensas y 19-17 en asistencias. Las Leonas fueron superiores en pases, 34-30.