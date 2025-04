La atacante de las Mets de Guaynabo, Valeria Flores fue seleccionada el miércoles como la Jugadora de Más Progreso de la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Flores, de 21 años, dominó las votaciones con 115 votos. En el segundo lugar, se ubicó Okiana Valle De Jesús, libero de las Criollas de Caguas con 83 votos. Le siguió Andrea Fuentes, de las Cangrejeras de Santurce, con 24 votos.

“Primeramente, estoy más que agradecida con Dios por la fuerza y sabiduría que me ha podido dar en esta temporada, con mi familia, y con Guaynabo por haberme dado la oportunidad y por haber visto en mí ese talento que no había podido exponer. Nada, sumamente agradecida”, expresó Flores en declaraciones escritas tras el reconocimiento.

Durante la temporada regular, la jugadora de 5′ y 9″ de estatura sumó 254 puntos; en 242 ataques, 13 bloqueos y cinco en servicios directos, con un promedio de 3.91 tantos por set.

“Le dedico este logro a mi familia porque no ha habido un juego ni un momento en que me hayan dejado sola, sobre todo cuando derramaba lágrimas de frustración porque no podía demostrar mi talento. Siempre estuvieron ahí, recordándome que Dios está conmigo y que en algún momento lo iba a lograr”, compartió la también estudiante de contabilidad en la Universidad Ana G. Méndez.

La trayectoria de Flores en el Voleibol Superior comenzó con las Atenienses de Manatí, sexteto con el que militó durante las temporadas 2022 y 2023.