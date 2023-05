Corozal. Eran las 4:00 de la madrugada del 5 de febrero cuando un terremoto magnitud 7.8 agitó el sur de Turquía. El voleibolista puertorriqueño Pedro Nieves estaba durmiendo en su apartamento, en un séptimo piso de un edificio en en la ciudad de Gaziantep, una de las zonas más afectadas.

Fue el primero de varios sismos que cobraron miles de vidas en la zona.

“Como todo ser humano, uno no piensa que algo así puede suceder. No fue una experiencia fácil. El terremoto duró un minutos y 45 segundos. Nunca había experimentado algo así. Lo más complicado fue qué debo hacer en ese momento”, compartió Nieves con Primera Hora.

En medio de toda la confusión, Nieves permaneció momentáneamente en su apartamento, casi inmóvil.

“Se nublan los pensamientos, uno entra en shock. Comencé a rezar, a pensar en mi familia, mis amistades, mi novia, en ser un futuro esposo, un mejor hijo y mejor amigo. Una vez dejó de temblar, decidí salir del edificio”, recordó.

Nieves agarró su celular, un abrigo y procedió a bajar por las escaleras desde el séptimo piso. Dejó sus otras pertenencias, incluyendo el pasaporte y la cartera. Lo primero que hizo fue intentar comunicarse con su novia, la también voleibolista Brittany Abercrombie, quien estaba en Estambul, lejos del epicentro.

“Me primera preocupación fue que si había que salir de la ciudad, sentía miedo de volver al edificio para buscar mis cosas. Nadie sabía hablar inglés y no me podía comunicar con las personas para determinar cuál sería mi próxima movida. Desconocía cuáles carreteras estaban abiertas para moverse hacia Estambul, qué lugares de comida estarían abiertos ni cuál sería mi próximo paso. Salí del complejo, llegué a un lugar plano, me pude relajar y digerir lo que pasó”, relató.

Los sismos causaron devastación en amplias zonas de Turquía y Siria, dejando más de 17,000 de personas muertas y varios miles más desaparecidos.

“Lo más impresionante ver personas que, con lo poco que tienen viven contentos. Vi la pobreza, cómo el gobierno ayudó a unos sectores más que otros. Me enteré que si una región o un pueblo no favoreció en las elecciones al Presidente de Turquía (Recep Tayyip Erdoğan) las ayudas eran secundarias. Eso me rompió el corazón. No perdí nada, pero sí conocí personas que perdieron familiares, amistades, casas. Eso pone en perspectivas las cosas. Debo ser agradecido con lo que tengo y siempre aspirar a ser mejor”, dijo.

Nieves eventualmente se comunicó con Abercrombie mediante mensajes en aquellas áreas donde todavía había servicio. Después de varios días se reconectaron y Nieves estuvo refugiado en un hangar que facilitó el club de Abercrombie para aquellos que necesitaban un espacio para dormir y, además, les proveyeron alimentos.

Britanny Abercrombie y Pedro Nieves finalmente lograron reencontrarse luego de enfrentar de manera separada el impacto de los terremotos sufridos en dicho país. (@pedro_nieves5) ( Instagram )

“Ahora veo las cosas de otra manera. Uno debe respetar más a las personas sin pesar que más que otro y ser más positivo. La vida es buena, corta y hay que aprender a aprovecharla. Fue impresionante ver familias sin abrigos hacer un fuego en la calle para calentarse, personas buscar entre los escombros y encontrar un amigo o un familiar. Todos estamos propensos a que algo de esa magnutid porque no puede ocurrir en cualquier momento”, sostuvo.

Nieves y Abercrombie permanecieron en el país hasta que concluyeron los compromisos con sus respectivos clubs. La pareja ahora mira con optimismo lo que vendrá durante los próximos meses y años. Abercrombie está en medio de una disputada serie final entre las Pinkin de Corozal y las Cangrejeras de Santurce. Nieves tiene en agenda representar a Puerto Rico durante los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Tenemos planes con las selecciones nacionales y el voleibol en general porque hay seguir echando el deporte hacia adelante. El voleibol es importante en Puerto Rico. Regresar a Turquía está complicado por todo lo que sucedió. Brittaney tiene en sus planes jugar en otras regiones de Europa, tal vez en las ligas en Asia ya sea en Corea, China o Japón. También está la posibilidad de jugar en Estados Unidos donde se está desarrollando una liga. Hay muchos planes”, indicó.

Por lo pronto, Nieves está aliviado por encontrase en la isla apoyando a su pareja durante los partidos entre las Pinkin y las Cangrejeras.

“En parte estoy seguro ya con mi familia y Brittaney está seguro. Nos sentimos bien porque lo más complicado fue el idioma, estar solo y tener que resolver. Se siente gratificante. Tenemos que ir a la playa, cenar en un buen restaurante. El primer plan era que ella se reportara a las Pinkin para buscar el campeonato”, concluyó.