La voleibolista estadounidense Brittany Abercrombie nunca ha pisado suelo puertorriqueño, pero su nombre será incluido en la lista para el sorteo de jugadoras nativas de nuevo ingreso de la próxima temporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino.

La progenitora de la joven de 25 años nació en Puerto Rico, por lo que es legible para participar en la liga local. Además, sometió la documentación requerida para que la Federación Internacional de Voleibol le conceda su ciudadanía deportiva puertorriqueña.

“Brittney se encontraba jugando en Alemania (SC Potsdam) cuando le comenta a Jennifer Nogueras que su mama nació en la isla cuando su papá estuvo asignado a Roosevelt Roads. Cuando Jennifer me lo comunica, me puse en contacto con Brittney y le expliqué que cualificaba para jugar en la selección y en la liga de Puerto Rico”, compartió Fernando Morales, dirigente del equipo nacional de voleibol femenino, con Primera Hora.

Morales mencionó que Abercrombie está decidida a jugar en el venidero torneo pautado para comenzar el 27 de mayo. Una decisión sobre al sexteto nacional no ha sido tomada.

“Para la liga dijo que es seguro que jugará, pero sobre la selección dijo que lo consultará con su agente y la familia. La he visto jugar, es una opuesto 6′3” zurda que no hay muchas en Puerto Rico. Obviamente se tiene que ganar una posición, pero puede tener mucho tiempo de juego. Paulina Prieto acaba de tener una hija y no sabemos su disponibilidad. Si está, mejor, porque con las dos se hace la competencia más interesante”, afirmó Morales.

El dirigente nacional sostuvo que la petición fue sometida al ente internacional.

“El único tranque es que la Federación Internacional se reúne una vez al año para discutir y resolver estos casos, pero por la situación del COVID-19 este año no se han visto y no hemos tenemos respuesta. No hemos recibido algún tipo de tranque de Estados Unidos y entendemos que está abierto a que jugadores puedan representar a otro país”, destacó Morales.

Abercrombie, de 25 años, completó su trayectoria colegial con la Universidad del Sur de California (USC).