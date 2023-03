La líbero de las Pinkin de Corozal, Alexandra Rivera, fue diagnosticada con diabetes a los 12 años. Desde entonces siguió jugando voleibol, tanto local como en la NCAA, además de que hizo dos títulos académicos. Al día de hoy juega con su medidor de azúcar pegado al cuerpo.

Además de ser Pinkin es una titana con diabetes.

“He podido lograr mis metas y la diabetes me acompañado en el camino, no me ha detenido”, dijo la líbero de 30 años.

Y este sábado, en asociación con la franquicia de Corozal y la Fundación Yadier Molina M4, las Pinkin de Rivera harán como parte del juego ante las Valencianas de Juncos una invitación para los niños y jóvenes con diabetes entren gratis al partido en la cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal.

La fundación Yadier Molina M4 donará boletos para el partido de Juncos en Corozal este sábado. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Yadier donó las taquillas de los niños y jóvenes con diabetes y está muy emocionado de ayudar con este proyecto”, dijo Rivera.

Molina no está ajeno a las causas, ya que su fundación ayuda a un sinúmero de entidades, como tampoco al voleibol porque organiza equipos de categorías menores llamadas Las Guapas. De hecho, Rivera trabajó en Las Guapas junto a la también voleibolista Glorimar Ortega.

De esta manera, las Pinkin inician una campaña de labor social en la temporada 2023, dirigida a levantar consciencia sobre la diabetes infantil.

La Fundación Pediátrica de Diabetes de Puerto Rico estará presente en la actividad, que inicia desde temprano en la noche porque el partido entre Juncos y Corozal dará inicio a las 8:00 p.m, informó Rivera.

La Fundación será la que organizará a la entrega de las taquillas a niños y jóvenes y la que recogerá información de los diabéticos a modo de incluirlos en su base de datos y darles el servicio que ofrece la fundación.

Igualmente, estarán presentes farmacias de la comunidad haciendo rifas de equipo para tratamiento de la diabetes, agregó Rivera.

Y el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, estará presente también en función de endocrinólogo, que es su profesión, añadió.

“Y vamos a buscar a todas las personas interesadas en donar de su tiempo para esta sea una actividad de provecho”, dijo Rivera.

Las Pinkin y Yadier Molina se unen en el esfuerzo. ( Suministrado )

Rivera detalló que las estadísticas de la Fundación dicen que entre 200 y 250 niños son diagnosticados con diabetes Tipo 1 anualmente en Puerto Rico. La Fundación Pediátrica tiene 2,500 niños y jóvenes inscritos en su base de datos.

Rivera agregó que solamente hace falta mirar para el lado en el voleibol para conocer cuánto impacta a la diabetes en Puerto Rico.

“En casa habemos tres, incluyendo a mi hermano. Tengo compañeras de equipos con familiares con diabetes. En el equipo de Juncos que nos visita, la jugadora Keishlyann Sánchez también tiene a su mamá. Esto también impacta a mis compañeras”, dijo Rivera.