Los Cafeteros de Yauco y los Gigantes de Carolina salieron airosos el viernes en una jornada llena de emoción en la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM).

En el Coliseo Pipote Oliveras, los Cafeteros necesitaron cinco parciales para imponerse a los Plataneros de Corozal con marcadores de 25-21, 24-26, 25-15, 23-25 y 15-13. Tras dominar dos de los primeros tres sets, Yauco cedió terreno en el cuarto, cuando los Plataneros aprovecharon el empuje ofensivo de Jalen Penrose, quien junto a Spencer Olivier guio una remontada que forzó el set decisivo.

En el parcial de muerte súbita, Yauco tomó ventaja con un error ofensivo de Corozal y un “over pass” que capitalizó el colombiano Felipe Castañeda. Un potente remate de Brandon Rattray selló la victoria 15-13 para los locales. Rattray lideró la ofensiva con 28 puntos, seguido de Castañeda con 19 y Danny Rivera con 10.

Con el triunfo, los Cafeteros mejoran su récord a 4-2 y suman 9 puntos en la tabla. Corozal, que recibió un punto por la derrota en cinco parciales, también acumula 9 unidades con marca de 3-3. Penrose y Olivier encabezaron a los Plataneros con 28 y 22 tantos, respectivamente.

En el Coliseo Guillermo Angulo, los Gigantes de Carolina dominaron a los Changos de Naranjito en cuatro parciales (25-19, 27-25, 19-25 y 25-19), llevándose los tres puntos en disputa. El cubano Félix Chapman fue la gran figura ofensiva con 26 puntos, respaldado por Cameron Milligan (15) y Geraldo Rivera (13).

Con este resultado, Carolina mejora su marca a 3-3 y asciende al tercer lugar con 10 puntos acumulados. Naranjito, por su parte, continúa en la sexta posición con récord de 1-5 y 5 unidades, empatado con Adjuntas. Clarke Godbold lideró a los Changos con 20 puntos, seguido por Sebastián Negrón (12) y Ángel Rivera (10).

La acción continúa este fin de semana con tres partidos el domingo: Yauco visitará a Naranjito (6:00 p.m.), Carolina viajará a Adjuntas (7:00 p.m.) y Lares enfrentará a Corozal (7:00 p.m.).